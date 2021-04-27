「知足常樂」，這是耳熟能詳的成語，其出處來自《老子》:「罪莫大於可欲，禍莫大於不知足﹔咎莫大於欲得。故知足之足，常足。」但老子強調的是不知足的禍害，人的欲望太大，欲壑難填，「人心不足蛇吞象」，貪得無厭而又得不到滿足，自是痛苦，也不用說禍害那麼嚴重了。

現代人講「知足常樂」，已有說法將這個「足」解作「足部按摩」，而「知足」則變成瞭解足部的重點反射區，這是題外話了，是按摩店的廣告宣傳，借「知足常樂」的成語作宣傳。

傳統上，「知足」的「足」指滿足。但怎樣才算滿足？現代社會講求自我增值，激勵人們進取，而教人知足，會否妨礙進取？難怪也有人鼓吹，不知足者常樂，知足者反會常苦。

魯迅曾說過：「不滿是向上的車輪，能夠載著不自滿的人類，向人道前進。多有不自滿人的種族，永遠前進，永遠有希望。多有只知責人不知反省的人的種族，禍哉禍哉！」(《墳・論睜了眼看》)。

可見「不知足者常樂」，表明一種時時進取、不滿現狀的積極態度，引導人們不斷銳意進取。人類的歷史證明，文明的發展和許多發明，都是由不知足開始，正是不知足的精神，才使世界變得如此包羅萬象，多姿多采。

即使說到修身之道，或求學之道，知足會否是懦弱者的擋箭牌、懶惰者的藉口？「知足」是否表示裹足不前、安於現狀、甘於平庸；而「不知足」才能夠時時鞭策自己，成為動力？

例如佛學也講精進，這是六度波羅蜜之一，教人修善斷惡的修行過程中，必須不懈怠地努力，精進再精進。