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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

貴在無咎

〈六合飛翔〉岑逸飛

「凶」的先兆，是「吝」，能夠不吝，是佛學所說的布施，基督教也講「施比受有福」。布施不只是做慈善捐錢，佛學的法布施比財布施重要，而《聖經》上也說：「給予是一種幸福，因為你是富有的，這種富有通常跟財富無關，更主要的是精神上的富有。」換言之，助人為快樂之本，若常存布施之心，已能趨吉避凶，不用去占卜。

若是身處凶境，禍不單行，如何化禍為福?人有禍患，不會無緣無故，也可能前世作孽，而若要化凶為吉，《易經》也同樣指出不能一步到位，而是引入一個「悔」字。甚麼是「悔」?後悔、懊悔、悔恨都是悔。基督教講懺悔，也許來自四世紀末神學家奧古斯丁寫《懺悔錄》，基督教文化認為，「原罪」與生俱來，人只有不斷進行懺悔，才能走向回歸上帝之路，最終獲得救贖。

其實「懺悔」一詞，來自佛門，梵語叫「懺摩」；意即請求他人原諒自己過錯，有了過錯，才有惡業，形成罪業，會令人難受。佛門懺悔一法，與戒定慧相應，與止觀相應，能提供眾生解除罪業契機，而倉頡造字，把「每天」和「心」連在一成為「悔」字。早在六千年前的《易經》講悔，心中有悔恨，便是逢凶化吉的先兆，否則不肯悔改，永遠是凶。

除了吉凶吝悔，人生最難得的，應是「無咎」。何謂「無咎」?《易．繫辭》說：「懼以終始，其要無咎。」「無咎」含義，淺說是處理事情無過錯，深處從哲理上講是合於 「中」，所考慮的是怎樣在社會上保持和諧，注重自身的修身養性以及在信念道德上具憂患意識。

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