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韓國美女廚師的餐桌

〈每日驚艷〉張宏艷 

韓式小食店老闆娘Una，是香港小食界的新星。她以韓國「過江龍」兼「半途出家」廚師身分，成功建立米其林小店Kelly's Cape Bop，一連五年奪得米其林「街頭小食推介」殊榮。朋友們除了讚嘆其美食，亦對她光滑美麗的皮膚大表欣賞，她笑說︰「我的秘訣當然是常吃自家製的多菜少飯天然韓國飯卷。最近韓國流行『海洋深層水』（Deep Sea Water），也可以試試。」

這種深海水沒有想像中的海水鹹味，原來是因為經過處理之後沒有鹹味，但保留了天然礦物質，味道與一般礦泉水無異。所謂「深層」，是指逾200米深的海水。深海沒有空氣接觸，陽光照射不到，生物無法進行光合作用，所以水中保留很多天然營養，亦很少有機物的分解，非常低溫的海水中，幾乎是無菌狀態。最近不少地區都開始開發深海水，尤以日本、韓國、台灣最積極。

美麗又精明的老闆娘Una，馬上動腦筋，引入深海礦物水到香港店舖。她還有一位做模特兒的漂亮女兒Kelly，同樣令人驚為天人。

這一對漂亮母女，餐桌食物就是媽媽親手製作的無味精、無添加劑的韓國飯卷、韓式蔬菜蛋卷。喝天然海洋深層水，再每天勤力做運動，保持積極樂觀。控制飲食兼多做運動，皮膚想不好也難矣。

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