回想未有疫情 的日子，復活假期後是旅遊淡季，遇上時間許可，通常會買張廉價機票到日本 逛逛，不過愛吃刺身的話，這段日子會感到失望，大部分的海產都在春天產卵，經過一輪為種族生存的奮鬥，消耗了大量脂肪，不免骨瘦如柴。但竹筴魚較特別，產卵期會依照海域地區而有所不同，所以全年都有供應，而且臨近夏天時間，反而是最肥美的日子。

被視為日本「國民魚」的竹筴魚，日文發音是「aji」與味同音，向來會用作熬高湯，可謂鮮味十足，平常會出現在庶民的餐桌，也是高檔料理店的刺身材料。分別在於會洄游的竹筴魚體色偏黑，稱為「黑竹筴」，運動量大味道較近紅肉魚，價錢大眾化，通常是圍網捕獲，魚身多有傷痕而且經過長時間掙扎，不適合生吃，日本人會有多種的烹調方法，最常見的是做魚乾，剖開的竹筴魚浸泡在鹽水裡，然後放在通風地方風乾一晚；也可以取下肉片來裹上麵粉酥炸；簡單點炙燒也很美味。

也有例外的是大分縣佐賀關的「關竹筴」，雖然是「黑竹筴」，但以竿釣方式捕獲，確保不會因網捕時在魚群互相擠壓而影響肉質，而且以活魚放血處理後才出貨，以口感結實美味而深受歡迎。另一種是「黃竹筴」，體型寬而扁平，黃色魚鰭，棲息在海灣等淺水地方，由於不會洄游， 所以運動量少，味道近似白肉魚，但脂肪明顯較多，所以向來有很高的評價。問題是這魚容易失鮮，以前壽司店通常會帶皮用鹽醃，再用醋漬，但時間稍為控制不好，魚肉便會變酸。

直到後來冷凍運輸技術提升，人們才有機會竹筴魚生吃，以東京 灣和相模灣出產的竹筴魚最為滋味，油花十足而且帶甘甜，不過和竹筴魚搭配的不是山葵(wasabi)而是薑末，因為薑末會有汁液，那魚和醋飯無法黏在一起，能夠捏出美味又漂亮的竹筴魚壽司，肯定是高檔壽司店的大師傅了。

最簡單的食法還是「竹筴剁魚生」，通常會剁得細碎，我建議大概剁出黏性就夠，混合味噌、醬油、薑、蔥、紫蘇等佐料，配搭一碗熱氣騰騰的白飯，相比精緻的壽司，是另一種美味。