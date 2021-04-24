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雞仔餅是軟是脆

〈香江往事〉卡芒

前幾天逛唐人超市，被一張紅紅黃黃的特價表吸引著，貨品是雞仔餅。見了那三個字，憶起以往在香港吃雞仔餅的滋味。都有好幾年沒吃了，紐約哪兒都沒賣這種傳統糕餅。抓了兩盒，放在購物車上，滿心期待地回家，像在街上拾到錢一樣高興。

回到家，把買回來的菜菜肉肉包裹好放入冰箱，空得只剩下幾個蘋果的冰箱，又變回擠得滿滿的小倉庫，這兩星期不用往外跑了。轉頭見兩盒雞仔餅耀眼躺臥在餐桌上，等待我來打開，想起等下朋友來訪，就多等一會兒，一起吃著傳統餅乾一起思鄉情懷。

終於朋友到了，我迫不及待端上熱菜，朋友被我的熱情嚇到。我蘊滿笑意，把雞仔餅如電話廣告手勢一樣，拓在掌心挪到面頰旁，再配上一個燦爛的笑容，以表示今天難得找到的雞仔餅還是特價的喜悅，我們來吃吃看吧！

包裝很複雜，一個萬紫千紅的紙盒，內裏金光閃閃的包裝袋，再開是個透明膠兜放著幾十塊看似雞仔餅的東西。「嗯⋯怎麼是這樣子的？」我吃了一塊，那口感不對勁得把我眉頭皺在一起。「都不是那回事，真失望。」雞仔餅如普通餅乾一樣清脆得嘎吱嘎吱響，薄得我想叫它「雞仔薄餅」，味道卻是有點像回憶中，甜甜鹹鹹，有南乳獨特的味道。

「是這樣子的啊！」朋友一邊啃第二塊，一邊跟我說。他說他一向吃的雞仔餅都是脆的，跟這個沒差，就是甜了一點。

說實在的，我沒有吃過脆成這樣子的雞仔餅，以往香港餅店買回來的都是油潤且有嚼勁的，新鮮出爐的麵粉皮才會鬆化酥脆一點，幸運的還會咬到一小塊豬油膏。每一塊都長得不一樣，一小塊又一大塊，不小心會自己吃掉一整磅。

然後我們爭論了半天雞仔餅是軟是脆，最後發現，兩個也是對，取決於地方和雞仔餅師傅怎麼做。那刻我才知道，入口煙靱的雞仔餅是香港獨有，其他地方的雞仔餅，材料相似做法則神態各異。不幸的是，朋友吃過紐約有得買的都是從鄉下運來、包裝好的「雞仔脆餅」。我心灰意冷，把兩盒脆餅塞給他，送走了這個軟香雞仔餅的叛徒。

一直吃的都是煙靱雞仔餅，身在異地也沒法再嘗那份嚼勁油香了。

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