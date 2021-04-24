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如果錢穆是KOL

〈每日驚艷〉張宏

最近重讀錢穆的名著「中國歷代政治得失」，有如發現新大陸！早於中學時代，在中史老師的大力推介下湊熱鬧買回來，但當時看不明白。如今年紀大了、閱歷多了，重讀方覺精采萬分。

這原本是1952年錢穆為「戰略顧問委員會」講中國歷代政治得失的內容，一共五講，每次兩小時。其後他整理演講內容，變成這本薄薄的小書。

讀其文章就知道錢穆如果「開咪」做KOL，一定很多粉絲。他講歷史古今並行，東西融會貫通，趣味盎然。例如講到經濟制度時，「清代末年，不知商埠對外通商關稅之逐年增添，卻把此事讓外國人去管，後來遂吃了大虧」。

他高度讚揚漢朝奠下的政治制度，建立平民都有機會參政的讀書人政府。他更批評今人，以為中國古代只有專制、沒有政治理論，乃錯誤的想法，「並非中國人對政治無理論、無思想。只因中國讀書人多半做了官，他們的政治思想，早可在實際政治中表現了。」例如皇帝與宰相分權、察舉和考試、輕徭薄賦、節制商業資本等，都表現出背後的政治理念。

忍不往上網搜尋，錢穆先生演講時是用甚麼語氣，原來他有非常濃重的無錫口音，聽了也不太明白。倒不如捧讀其演講改編而成的著作，氣度縱橫，借古喻今，精采萬分。（本欄逢周二、四刊登）

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