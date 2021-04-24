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TVB活潑起來

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

香港有志電視行業原來大有人在，TVB招兵買馬，舉辦「2021藝員及電視製作人員訓練班」，此次訓練班不單招收演員，更擴大規模，招收幕後人才，包括助理編導、見習編劇、攝製助理、後期製作及視覺效果五類工種；幕前則招收演員、舞蹈藝員、動作演員等。大台就是大台，反應熱烈，吸引2000多人報名參加。

第一批共700多人14日到將軍澳電視城面試，電視城外打蛇餅排長龍等入城，大大的一廠也迫爆，場面鼎盛。喜見這麼多人有意晉身電視行業，一個行業的興盛，除現有的人才，更需要有新血加入，才會人才濟濟。

大台在蝕本情況下，仍肯揼本培訓人才，負起社會責任，製造就業機會，更為業界培訓人才，企業形象加分。

事實上，大台炮製出不少吒咤台前幕後的大紅人，劉德華、梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉、周潤發、周星馳、王祖藍、杜琪峯、王晶…多不勝數，香港娛樂圈蓬勃一時，大台功不可沒，不折不扣的造星搖籃。

曾志偉和王祖藍加入管理層後，明顯為大台注入生氣，九大綜藝節目，即時應市，「聲夢傳奇」大受關注，久違的收視福將歐陽震華新劇開播，就連訓練班也矚目起來。相信演員面試日，會一如香港小姐面試般受到外界關注。

香港 面試 周潤發

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