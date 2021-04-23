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打工仔的免費午餐

〈香江往事〉鄭子

中國老闆的商店較有人情味，開門做生意，工作時間長，伙記守門口等客人來購物，故都有午餐供應，設有伙頭軍一職，專門負責伙食，街市買餸、煮午晚飯，上環的海味鋪傳統老店就是這樣。

寫字樓的白領遇到好老闆可有免費午餐享用，伙食供應商將午餐送到寫字樓放在門口，有餸有飯，葷素蒸炒皆備，每天不同菜餚，用布條將有蓋的餸飯包紥穩妥，保持食物溫度，讓大家吃到熱飯。

我曾在九龍尖沙咀星光行一公司上班，就吃過這樣的包伙食，不求山珍海味，只求不需為午餐煩惱，心中還是感謝老闆的。夥計吃完飯後尚有點時間作午休，以應付下午工作。

我在香港中資機構工作過，較大規模公司多自設食堂，午膳只收象徵性一點費用，也算是員工福利吧。廚房還配備一個能煮酒席菜餚的廚師，如國內貴賓來訪，就在自己食堂設宴款待，方便聯誼，安全又有親切感。筆者任職的中資機構有一層樓撥作貴賓室，裝修華麗，招待貴客專用。

香港恆生銀行的貴賓食堂名氣夠響，每年冬季推出的蛇宴最受歡迎，這種以飲食搞公關，極為成功，大家均以有機會出席該行蛇宴為榮。筆者也曾應邀到該行食堂吃過一次飯，可能級數所限，未有特別的感覺。

現在世界幾間大IT公司都設有職工專用餐廳，供應豐富餐飲，有的還是五星級飯店水準。打工仔有這樣的待遇，真羨慕死人。

香港 中國 福利

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搶廚房

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