在五星級酒店的咖啡 座，我正埋首大啖吃著最喜愛的芝士蛋糕。這天我是陪客，陪伴好友跟她的另一位朋友茶敘，她們的話題看似是挺嚴肅的，起初我無心裝載。

「係一定賺嘅，我哋全部人都個個月收錢。」那個人突然扯高嗓門說道，態度極為認真。

我為之一怔。芝士蛋糕隨即擱在半空，世上當真有一定賺錢的生意嗎？

「咁如果個市跌，咁咪會蝕錢囉？」好友一臉疑惑地問。

「唏，咁老闆會賠番差價俾你㗎嘛！」

我摸不著頭腦也聽不懂，還是繼續吃蛋糕吧。反正從小碰到任何一位相士，都不約而同批我一生休想發達，但會衣食充足，我已萬分滿意了。人生路上曾碰過無數人熱烈推銷發達大計，我都不為所動，正因為自己知自己事呢。

其後，好友心大心細，詢問我的意見，我依心直說，投資 本金愈大，每月收的錢就愈多，聽來是挺吸引啊，但我卻不相信世上有全無風險而一定大賺的投資呢！

好友聽時不斷點頭，以為事件已告一段落。未幾，見好友突然出手特別闊綽揮霍，她有點難為情地告訴我，還是投資了，自此每月賺近10萬。我不敢多言，阻人發達罪大惡極呀！

同類故事卻只有一個結局：好友最終損失了當時足夠買一所不錯樓房的金錢。我問她為何不報警拘捕那位走佬的金主？一眾苦主齊聲說：「給他一點時間吧，他會東山再起還錢的。」