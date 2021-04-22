關於「中體西用」，中學注重心靈感悟，西學注重理性分析和邏輯思維，這是兩者的根本區別。若不學習西學之體，不養成縝密的邏輯思維，就不可能取得西學在科學理論的重大創造，不可能建立一個民主、法治的社會。難怪隨著甲午戰爭的慘敗，中國 引進西學的重心，開始由器物層次，轉向制度層次，並出現「全盤西化」論，激烈抨擊和否定中國的政治傳統和文化傳統。

「全盤西化」論到胡適時掀起了一個高峰，但其主張肯定走不通，因為真的要做到「全盤西化」，恐怕連中國文字也要廢除，中國人怎可能沒有中學？上世紀八十年代，李澤厚有個新的提法，叫「西體中用」，有別於「全盤西化」論，其實也不過是換湯不換藥，骨子裡仍是西學。事實上，體與用是根本不可分，中學有中學之體，中學有中學之用﹔西學也有西學之體，西學之用，為甚麼一定要搞融合？

即使是中學，也有不同的體。張之洞講的「中學為體」，只是儒家之體，但中學也有道家之體、釋家之體，儒釋道各放異采，本身也無需融合。所以我們今日對待中學和西學，就像對待中醫和西醫一樣，根本是兩種不同系統，若以中醫理論解釋西醫，或以西醫理論解釋中醫，是徒勞無功的，但兩種醫學也無須相互排斥，道並行而不悖，可以同時並存，目的是治病。

有些疾病適宜看西醫，有些疾病適宜看中醫，更有些疾病適宜先以西醫治標，再以中醫培元，視乎需要而定。求學亦然，誰者為優，誰者為劣，誰是體，誰是用，有甚麼好爭論的？