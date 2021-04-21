我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

平民夜總會

〈香江往事〉任之

幼時，住在大埔道近南昌街附近；南昌街中間分隔處的兩旁行車道，白天時，車輛熙來攘往，頗為繁忙，晚上，卻少見汽車行駛。

夜幕低垂後，從大埔道到元洲街一段的南昌街：特別是往南的一段行人路，甚至行人路邊的路面，都是賣藝的、賣唱的、和生菓、或熟食：如牛雜、魚蛋⋯⋯的檔位。而日間的占卜算命、代寫書信的檔口，晚上還開。

晚飯後，我常常溜到南昌街看熱鬧。表演的藝人，以公廁外空地最多，也聚集了很多的人流。我喜歡觀看玩雜耍的表演，例如那位小藝人兩手不斷向上互擲幾把飛刀、接著刀柄，隨即又拋高，看到我讚嘆不已！而另一位梳孖辮女孩，兩手各拿著一條幼木條，把銅碟旋轉、平衡在木條頂端，也贏得不少掌聲。至於唱粵曲的，我就不曉得欣賞了。

距公廁較遠的零食檔位，瀰漫著牛雜、碳燒魷魚等熟食的香味，若口袋有零錢，肚子雖飽，往往忍不住買一毫子解饞，以免大流口水。小販見我是小孩，總為我剪碎，用一張小白紙捲成漏斗狀盛著，插上牙籤，讓我慢慢品嘗。若遇到有人向擺地的象棋殘局打擂台，吃著零食，學習雙方出招，更添樂趣。

搬家後，這個小時的平民夜總會就沒有機會再光顧。香港日漸繁榮，南昌街口本來是重要的交通孔道，晚上交通變得繁忙，小平民夜總會，自然縮小，北河夜市熱鬧後，小夜總會就消失了。

油麻地公眾四方街(Public Square)的榕樹頭和天后廟前，歷來都有占卜算命和賣唱的在晚上擺檔。政府體察民情，闢為夜市廣場，並正名為「眾坊街」；由於交通方便，旺中帶靜——少擾民居，且有空間可擴張到菓欄那邊，而油麻地警局就在旁邊，治安良好，於是越來越旺，不用我囉嗦描述，因為港人少有沒去過湊熱鬧，已成了香港人共知的平民夜總會，更吸引不少遊客慕名觀光

香港 觀光 汽車

上一則

用蛋液做動畫 致敬祖母 台導演入選加拿大紀錄片影展

下一則

森林裡的藍色小精靈

延伸閱讀

AngelaBaby爆「賤賣夫妻豪宅」 有碼頭停機坪+百坪花園

AngelaBaby爆「賤賣夫妻豪宅」 有碼頭停機坪+百坪花園
占卜

占卜
在法拉盛開業的通靈山人精批八字算命風水

在法拉盛開業的通靈山人精批八字算命風水
陪盲父賣唱 廣西少年街頭苦讀…路人這句話好暖心

陪盲父賣唱 廣西少年街頭苦讀…路人這句話好暖心

熱門新聞

問世間，情為何物

2021-04-15 03:02

何日再相逢

2021-04-17 02:00

意想不到的收穫

2021-04-14 02:19
黛安∕圖

當我們年輕時（上）

2021-04-16 03:02
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02
想樂∕圖

老馬哥

2021-04-14 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因