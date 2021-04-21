幼時，住在大埔道近南昌街附近；南昌街中間分隔處的兩旁行車道，白天時，車輛熙來攘往，頗為繁忙，晚上，卻少見汽車 行駛。

夜幕低垂後，從大埔道到元洲街一段的南昌街：特別是往南的一段行人路，甚至行人路邊的路面，都是賣藝的、賣唱的、和生菓、或熟食：如牛雜、魚蛋⋯⋯的檔位。而日間的占卜算命、代寫書信的檔口，晚上還開。

晚飯後，我常常溜到南昌街看熱鬧。表演的藝人，以公廁外空地最多，也聚集了很多的人流。我喜歡觀看玩雜耍的表演，例如那位小藝人兩手不斷向上互擲幾把飛刀、接著刀柄，隨即又拋高，看到我讚嘆不已！而另一位梳孖辮女孩，兩手各拿著一條幼木條，把銅碟旋轉、平衡在木條頂端，也贏得不少掌聲。至於唱粵曲的，我就不曉得欣賞了。

距公廁較遠的零食檔位，瀰漫著牛雜、碳燒魷魚等熟食的香味，若口袋有零錢，肚子雖飽，往往忍不住買一毫子解饞，以免大流口水。小販見我是小孩，總為我剪碎，用一張小白紙捲成漏斗狀盛著，插上牙籤，讓我慢慢品嘗。若遇到有人向擺地的象棋殘局打擂台，吃著零食，學習雙方出招，更添樂趣。

搬家後，這個小時的平民夜總會就沒有機會再光顧。香港 日漸繁榮，南昌街口本來是重要的交通孔道，晚上交通變得繁忙，小平民夜總會，自然縮小，北河夜市熱鬧後，小夜總會就消失了。

油麻地公眾四方街(Public Square)的榕樹頭和天后廟前，歷來都有占卜算命和賣唱的在晚上擺檔。政府體察民情，闢為夜市廣場，並正名為「眾坊街」；由於交通方便，旺中帶靜——少擾民居，且有空間可擴張到菓欄那邊，而油麻地警局就在旁邊，治安良好，於是越來越旺，不用我囉嗦描述，因為港人少有沒去過湊熱鬧，已成了香港人共知的平民夜總會，更吸引不少遊客慕名觀光 。