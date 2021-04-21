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不敢浪漫吃西餐

〈每日驚艷〉張宏

難得放假，全家人一同往五星級酒店頂樓的高級餐廳享用美味西餐。接待員溫文爾雅，客人喁喁細語，俊男美女輕談淺笑，店內燈光幽暗，每桌一支洋燭，氣氛特別浪漫。我們一走進這個浪漫環境，馬上變得溫柔有禮起來。

侍應生身穿貼身剪裁的制服，笑容可掬地走到桌前，介紹當晚的主菜及紅酒，又放下餐牌讓我們慢慢選擇。

他一轉身，坐在高雅餐廳裡的家母和我即刻煩惱起來。這裡的燈光太過幽暗，餐牌上的蚊型細字到底寫些什麼，實在看不清。我拿起餐牌，拉到鼻尖兩吋距離處，再微調角度遠近，對焦眼球，嘗試看看主菜到底是牛肉還是羊肉。

旁邊的家母，戴上老花眼鏡打開餐牌，再一伸手，把桌中間的蠟燭整枝拉到面前，就着燭光低頭看餐牌。看到她的姿勢，忽然明白古人「鑿壁透光」看書到底是什麼樣子。千辛萬苦看完餐牌，剛好侍應生回來，我們馬上坐直，優雅地點餐。

窘態被女兒看到，她笑說︰「如果有俊男約你吃晚飯怎辦？一看餐牌就露出馬腳，年齡都被蠟燭揭露了！」說得真好，幸好今晚一家人，如何失儀也不要緊。若是俊男相約晚宴，看來還是不要太浪漫，約在燈火通明的中餐廳吃中菜好了。

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