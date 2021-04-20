有句俗話：「一命二運三風水」。風水，你信不信？

「睇風水」雖聽得多，但直至從紐約搬到東京工作之前，我從未想過此事。那時我被美國 某大投資 銀行聘為亞太區衍生交易主管，兩年內令公司反虧為盈，成績甚佳。正期待升職加薪之際，所住公寓租約期滿，見代代木公園旁有座剛落成的獨立屋不錯，便搬過去。誰知不足兩星期，倫敦來了位對頭，他先把聘請我的大老闆踢走，使我失去「靠山」，再找他的朋友來做我的上司，把我降級。之後兩年中，我和團隊辛辛苦苦為公司賺來的錢，大部分被這兩人瓜分。

有次我到香港 公幹，好奇地買了本風水指南，一看知道我的新居有問題。第一，此屋位於路的尾端，屬「槍殺」陣，代表容易發生意外；第二，路衝到屋前，即向左轉，令此屋位於路彎之外，屬「反腰封」陣，代表錢財留不住，就算來到都會轉走。

租約將滿，急於要換環境，很快在六本木找到一間很舒適的公寓。就有這麼巧，簽好租約不久，即有另一家美國大投行聘我為日本和亞太區股票部門的主管，更升級至投資銀行最高銜頭SMD。這連串的巧合，令我不禁懷疑，住宅風水果真與我的工作有關嗎？

多年後我與另一投行到香港發展，公司在中環某金融地標租了數層寫紙樓，我管理的交易部門占了其中一層。因海外的老闆曾在香港住過，知道有風水這回事，樂意讓我請風水師來看看。我從報攤買來數本風水書，打電話預約了其中一位星級風水師。他來看過風水後，認為這層近二百人的交易場已安排得很好，無需「大執位」，我便安心了。

後來公司搬去另一座大廈，我要重新布置不同部門的位置。那位曾經為我睇過風水的師傅已成超級巨星，常上電視，可能高不可攀了。不料有晚去蘭桂坊一熱點作樂，適逢警察來做例行檢查，音樂突然靜止，燈火通明，而大師傅竟赫然在目！是緣分吧，當下言笑甚歡，並約定時間來新寫字樓看看。

逢「睇風水」，必須保密，因所有人都想坐吉位。但香港寸金尺土，每個座位都要有人坐。根據師傅的建議，我放棄了「大班」的角寫字樓，而把我的寫字樓和最高風險的部門放在財位，推銷部則放在桃花位；至於那角寫字樓，據說風水一般，要放個葫蘆在天花板內化解，然後就留給不信風水的老外大經理。唯有「病位」該如何處置，極為棘手，最後我決定劃給年輕的一群後勤員工，他們身強體壯少避忌。

一連多年，我們為公司賺了很多錢，尤其是位於財位的數個交易部門。但母公司決定把所有亞洲業務關閉，令我們前功盡棄，大家的「花紅」都得個零。我再問師傅，為什麼財位的財進不到員工們口袋呢？他說這是公司內部的問題，風水幫不到。

至於坐在「病位」那些年輕人，我每隔一、兩個星期就去看看他們的健康狀況，除了不時有點輕微傷風咳嗽外，並無大礙。不過在樓下層同一位置，去年竟有位同事不幸患癌症逝世。

風水，最好是不「睇」。若「睇」了，雖信不信由你，但有時又不由得你不信。