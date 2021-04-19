長洲馳名、手掌般大、皮薄煙韌、餡料澎湃、鮮嫩多汁、甜香四溢、解暑可口……我聽過多種說法形容長洲的芒果糯米糍，個個都讚不絕口。然而我甚少到長洲郊遊，因為我敵不過坐船的恐懼，船兒一拋，我會看見頭頂有幾顆星星在轉動。

可是少女會為俊俏的男同學費盡心力。當年情竇初開，知道心儀的男同學和一群同學周末要到長洲遊山玩水，難得有機會，當然要蹭著去，不惜一切衝破暈船浪的結界。

那天我在船上，吃過暈浪丸、睡過覺，好不容易才捱過坐船這個關口。下船那一刻，腳步飄浮，總算到達了長洲；踏出碼頭，我感受到大地的熊抱，一陣熱氣把我整個人包裹起來。

我還在頭暈目眩及熱氣騰騰之際，同學們已斬釘截鐵說要吃芒果糯米糍，一群人衝著去。俊俏的男同學見我有點委靡不振，上前問候了我幾句，他的幾句話好比吃幾萬顆暈浪丸，我立即生龍活虎地回答：「沒事，沒事！」我和男同學就跟著隊尾走到糯米糍店。

各人捧著一團白玉在手掌上，非常軟和，我正準備大口吃下去時，偷瞄了一眼俊俏男同學；口一開、氣一吸，白玉上的糯米粉就隨著我的呼吸，跑我喉嚨裡，乾結的喉嚨配上糯米粉，引起不停咳嗽的一連串反應。

「咳咳咳，咳咳，咳……」我咳得停不下來，比百歲的老伯咳得還厲害。同學們轉過頭來，有的哄堂大笑，有的上前關心，最重要的是俊俏男同學在我旁邊看著，嚇得不知所措。我臉一紅，咳嗽竟停了下來，男同學遞上一瓶水，我接過，臉蛋就更加紅。

我終於可以正正經經一嘗長洲馳名芒果糯米糍的滋味，咬下去，煙韌和爽口的感覺交替，非常有趣，糯皮是溫的、芒果是冰的，這就是傳說中的冰火交融，果然名不虛傳。再咬一口，糯米皮好像比薩廣告中的芝士那樣藕斷絲連，在我牙縫和糯米糍中拉出幾條絲，再拉遠一點就斷了。

這時，有台開的要快的單車迎面跑來，我嚇得目瞪口呆，幸好俊俏的男同學夠機智，一手把我拉到旁邊，避開單車的衝擊。他一拉，不但把我的嬌羞拉出來，還把口中的糯米糍拉到喉嚨裡。我又再次被糯米糍噎住，再次不停咳嗽，差點把糯米糍也吐出來。俊俏的男同學忍不住捧腹大笑，更笑說糯米糍和我命格相沖，其他同學聽了也笑個不停。糯米皮和芒果在喉嚨間不上不下，我只能一邊咳咳咳，一邊強顏歡笑和應他們。

事後我和芒果糯米糍這對冤家的傳說，成為學校的民間故事，而故事教會我們吃糯米糍要專心一致，不能被桃色分神。芒果糯米糍的確滿好吃的，只是和我合不來，那次在俊俏的男同學面前大出洋相後，我們就再沒有下文。