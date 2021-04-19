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你也能當別人的天使

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

話說有個墨西哥青年，移民到美國找尋夢想，起步時生活非常困苦，但他從沒放棄，期望能當一名出色的廚師，將來有能力開設自己的餐廳。

對於一個一貧如洗的小子來說，夢想歸夢想，那是太遙不可及，但卻總算開啟了艱難的第一步，他受聘於一間規模細小的墨西哥餐廳任廚師助手。小子異常勤奮，亦富天分，街坊很快就認定他的Tacos是最出色美味的。

有天，有位比他年長的女顧客稱讚他的廚藝，大家從而坦誠打開了話匣子，小子跟那人傾訴理想，兩人談得非常投契。那位女士離開時，突然把一個信封塞進小子的口袋，並囑咐他回家才打開。天！原來信封裡是一疊鈔票，他算一算，共有800美元，那年代絕對是個不少的數目。信封裡還附有一張字條：「雖然數目不算多，但希望能助你早日達成夢想！」

有一位14歲的黑人少女，不斷離家出走，她每次被捉回家後，很快又逃跑了，背後原來隱藏著不為人道的慘情。

少女被後父性侵，但因為那人具勢力，姑勿論少女是如何的叫喊，都沒有人相信她的說話，反被後父誣陷，最終被判入教導所。就在途中，少女不停哭訴，囚車司機似乎不為所動：「你編嘅故事我聽過太多了！」少女獄中絕望之際，沒料到她會突然被釋放，禽獸後父被逮捕，原來是囚車司機將她的遭遇上報跟進。

20年後的今天，墨西哥小子已成為被熱捧餐廳的老闆，而當年離家出走的少女，現在獲丈夫和子女寵愛。若然當年沒有遇上天使，他們的生命軌跡都會不一樣呢。

墨西哥 美國 性侵

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