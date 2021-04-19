我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種

藝文界如何自處

〈藝行者〉陳文剛

藝術文化界別一向都各自在本位中努力，以前瞻性的視野發表作品，與社會及民生產生連結，勾出種種問題，期盼和世界對話，從而引發大家在特定議題上的討論及思考，藉此培養個人的價值觀，推動個人以至社會進步，讓生活環境得以改善。

近來，香港的風貌改變了，「自由」這個詞彙在涵意上也有根本性的改變，被審查以致迫於無奈的自我審查隨之發酵，甚麼可以做，甚麼不能做，已植根在我們生命中。每一個創作都要思前想後，一有閃失，生怕墜入法網；自作自受還算是有因有果，要是連累到身邊親朋及合作夥伴，就情非所願。

紀錄片《理大圍城》即使通過了電檢，也敵不過一些壓力而無法上映；「M+博物館」仍未開館，就被猛烈批評部分展品政治不正確，而要出聲明說被批評的作品並未納入展覽中；大館的展覽也被狠批有歌頌示威人士之嫌；戲劇界亦被點名批評用公帑製作帶煽動性作品。以上種種跡象都在告訴藝文界要事事小心。

香港經過100年的發展，已是集多元文化於一身的國際城市，我們容納不同宗教、不同人種、不同風格的建築、不同國家的美食，香港人習慣言論自由、出入境自由、創作自由，今日藝文界要如何自處，實在是一個超級課題。

香港 博物館 美食

上一則

挑戰常玉？佳士得將拍徐悲鴻「奴隸與獅」估3.5億港幣

下一則

馬龍雙子峰遊記

延伸閱讀

微信認識、網戀迷人 華女卸心房被騙17萬

微信認識、網戀迷人 華女卸心房被騙17萬
相似經歷博同情 她從未與他見面、匯17萬後才驚覺被騙

相似經歷博同情 她從未與他見面、匯17萬後才驚覺被騙
香港立法會12•19改選 特首明年3•27選

香港立法會12•19改選 特首明年3•27選
香港接種人數破60萬大關 8公立療養院21日起恢復探訪

香港接種人數破60萬大關 8公立療養院21日起恢復探訪

熱門新聞

問世間，情為何物

2021-04-15 03:02

何日再相逢

2021-04-17 02:00
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02

意想不到的收穫

2021-04-14 02:19
黛安∕圖

當我們年輕時（上）

2021-04-16 03:02
想樂∕圖

老馬哥

2021-04-14 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽

Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少