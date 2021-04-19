藝術文化界別一向都各自在本位中努力，以前瞻性的視野發表作品，與社會及民生產生連結，勾出種種問題，期盼和世界對話，從而引發大家在特定議題上的討論及思考，藉此培養個人的價值觀，推動個人以至社會進步，讓生活環境得以改善。

近來，香港 的風貌改變了，「自由」這個詞彙在涵意上也有根本性的改變，被審查以致迫於無奈的自我審查隨之發酵，甚麼可以做，甚麼不能做，已植根在我們生命中。每一個創作都要思前想後，一有閃失，生怕墜入法網；自作自受還算是有因有果，要是連累到身邊親朋及合作夥伴，就情非所願。

紀錄片《理大圍城》即使通過了電檢，也敵不過一些壓力而無法上映；「M+博物館 」仍未開館，就被猛烈批評部分展品政治不正確，而要出聲明說被批評的作品並未納入展覽中；大館的展覽也被狠批有歌頌示威人士之嫌；戲劇界亦被點名批評用公帑製作帶煽動性作品。以上種種跡象都在告訴藝文界要事事小心。

香港經過100年的發展，已是集多元文化於一身的國際城市，我們容納不同宗教、不同人種、不同風格的建築、不同國家的美食 ，香港人習慣言論自由、出入境自由、創作自由，今日藝文界要如何自處，實在是一個超級課題。