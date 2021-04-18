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閒暇哲學

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起閒暇哲學，最具審美意義的「閒」，源頭是莊子，閒是逍遙，是適意，是悠然，它的表現不僅是表層意義的閒，深層所反映的是生活的藝術，揭示的是快樂的哲學，學會享受有閒的人生，視之為生活目標。

「閒」，可比喻為生活的空間，有如一間房子，房子太狹小了，沒有迴旋的餘地，就不會感到它的舒適；同理，生活太無閒了，等於空間過於狹窄，令精神生活欠缺了自由和廣闊的視野。

又或者，以正常細胞與癌細胞比喻有閒、無閒之別。癌細胞之間的空間很窄，因為它一般比正常的細胞大，大小形態也不一致。正常細胞懂得老子說的「知止不殆」，能抑制細胞的過度增生，適當時候會停止分裂，而癌細胞的代謝非常旺盛，往往表現為無間斷的生長繁殖，也就是無閒。可見太忙碌的人，是生活上的癌症特徵。

這裡容許筆者作一個大膽的揣測：生活悠閒的人，患癌病的機會是否相應減少？

然而雖說有閒，有人閒極無聊，悶得發慌，或者追求感官的刺激去打發時間，麻醉自己。如何去「閒」，閒而能怡然自得，享受生活的樂趣，也是一種學問。清代有個逍遙文人叫張潮，是文學家、小說家、刻書家，他的讀書名句是：「年少讀書，如隙中窺月；中年讀書，如庭中望月；老年讀書，如臺上玩月。」

張潮「幽夢影」的警句，教人「能閒世人之所忙者，方能忙世人之所閒」，世人之所忙，多半是忙於賺錢；世人之所閒，不論琴棋書畫、讀書、品茗、旅遊、打坐，這些活動倒是樂於無閒。

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