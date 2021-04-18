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瓊漿玉液話靚粥

〈太平山下〉鄭子

中國人有食粥的習慣，北方人叫它為稀飯，加多些水便將飯煮成粥。

到了廣東人手裡，普普通通的稀飯搖身一變成為多姿多采的靚粥，味道有甜有鹹，將雞、牛、豬、魚、蝦、蟹、菜和蛋加進粥內，烹調成瓊漿玉液般各式各樣的靚粥。

細數一下，粥店裡起碼備有滑牛粥、碎牛粥、皮蛋瘦肉粥、艇仔粥、腰潤粥、及第粥、鯇魚片粥和生菜鲮魚球粥。在美國洛杉磯中餐館我還嘗過一款叫䶢豬骨菜乾粥，味道也不錯。

粵式粥勝在米香料正，選用的是短而圓的珍珠米，米身經烹煮後與水相融合化作奶白漿液，米顆粒只感到而看不到，香綿滑溜，入口甘甜，㚒雜魚肉配料鮮味，一碗靚粥，其味無窮。早餐來上一碗，或冬夜借粥暖身，配上油條或腸粉，舌尖上享受到難得的美味。

香港有多間海皇粥店，屬集團經營，專售各款粥品油炸鬼和腸粉等，中規中矩，滋味可以，但似乎欠缺特色。

在順德和番禺吃過水蛇粥、坭鯭粥和田雞粥，就地取材，生劏即食，勝在新鮮，味道難忘。

以前在香港上班地方對面有羅富記粥店，其鯪魚球粥特別好吃，酥炸鯪魚球點腐乳上碟，齒頰留香。有些粥麵店還有炸魚皮供應，如遇剛由油鑊新鮮熱辣辣上枱，泡在粥裡嚼在口中恰到好處。

防疫期間買來整隻4、5磅重的美國肉雞，想到炸魚皮，我試著將雞皮起出放到油鑊中煎炸，逼出油後雞皮變硬變脆，加少少鹽調味，酥脆香口，與炸魚皮有異曲同工之妙。

就算一碗普通的白粥，如加點腐竹白果同煮，腐竹融化，粥帶有豆腐香味，淡黃色白果碎粒像寶石浮面，成腐竹白果粥，清淡可口，配少許鹹菜佐粥，伴油炸鬼、齋腸或豉油皇炒麵，都是受歡迎地道的粵式早餐。

別忘了除鹹粥外還有甜的，紅豆和綠豆加水配糖成甜品的紅豆沙和綠豆沙，先將豆子泡浸軟化，大火煲一個小時左右，加點白米，強化粘性，豆融在粥內成沙狀，落黃片糖或冰糖，就是馳名廣東甜品紅豆沙、綠豆沙；同樣將芝蔴、合桃或杏仁磨成豆漿，加水加糖又變出芝蔴糊、合桃糊或杏仁茶。

飽餐一頓粵菜後，以這樣的甜點來調和味蕾和胃，是粵式佳餚的終結篇。

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