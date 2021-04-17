魯迅曾說過，社會上有類人，非常悠閒自在，時間很多，想幹甚麼就幹甚麼；這類人沒有生活壓力，不需要拚命忙著找工作，不愁吃也不愁穿。這樣的形容，乍看之下，有閒或無閒，似乎與富裕程度有一定的關係。

想起了經濟學家范布倫(T.B.Veblen,1857-1920)，他是挪威裔美國 人，被推崇為制度經濟學的創始者。一百多年前，范布倫出版了其經典著作《有閒階級論》，書中以達爾文的進化論來研究現代經濟生活，強調商業社會競爭與掠奪的天性，指出上層階級遠離生產，成為有閒階級，而下層階級則向上層攀登。

范布倫還指出，許多人活著是為了盡量閒著，有閒令人羨慕，形成虛榮的價值觀。范布倫更因此創造「炫耀性消費」(Consipicuous Consumption)一詞，即如今一般所通稱的「擺闊」。

凡此種種，看來言之成理，但仔細審視，其實也有很多變數，不宜過分簡化。固然，真想做到有閒，也需要有一定經濟基礎，「餐搵餐食」的，如何可能有閒？至於「擺闊」一族，例如現今那些買名牌的人，不見得是富有，多半是一種病態。再說，有閒無閒，也不一定是看貧富，富人也分有閒與無閒，無閒富人一族，一輩子都忙，忙於想著賺大錢，錢是永遠不夠的。

也許有閒無閒，實際上是心態問題。像《紅樓夢》的賈寶玉，經濟上他是有閒階級，但心態上他又不算特別有閒，因為他老爸要迫他看四書五經。而時至今日，有閒心態的人已愈來愈少，無閒心態的人則愈來愈多，大家似乎已接受了一種緊張忙碌和節奏快速的生活狀態，把有閒詮釋為懶惰。