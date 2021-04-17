想旅遊想瘋了，連做夢也是關於旅遊的，夢中快活大笑。

旅遊途中最快樂的時刻，莫過於開啟一天的好兆頭，吃一份悠閒的優質早餐。我和孩子都有這個習慣，晨早七時起床，施施然走到酒店餐廳吃早餐；毋須趕時間的情況下，挑選最喜愛吃的，然後一邊商量當天的行程，一樂也。

吃過滿意的早餐後，我們都習慣返回房間，懶洋洋地小睡片刻，11時才起來準備出發，開啟這天的行程…單是埋首回憶每個細節，已教我回甘餘韻了。

那年在三藩市訂了一間從未住過的四星級酒店，那個早晨孩子貪睡不願起來，惟有獨自跑到餐廳去。自助早餐的食物水準不俗，選擇也繁多。

離開時想起樓上房間的孩子，決定不怕面懵嘗試提出不情之請：「好兄弟，我有兩個小朋友在樓上睡覺，恐怕醒來時已錯過早餐時段，我可否給他們帶些少食物？」如果他說不可以，那就算吧。料不到侍應哥哥不僅爽快地說：「Sure！」還親自帶我到櫃枱一旁，指著擺放著的外賣盒，示意我可自行拿取，於是我高興地捧著兩隻烚蛋和兩杯乳酪離去，美國 人真友善呀。

翌日早晨，我又如昨天一樣，拿取外賣盒準備給孩子帶些食物，誰知突然有先前未見過的侍應，凶巴巴地跑來擘口就罵：「喂！呢度係嚴禁帶走食物㗎！」姑勿論我是如何的解說，他都不為所動，我氣了：「乜我個樣似嚟偷蛋嘅女人咩？」

雖然後來經理跟我道歉，還特許其後十天早餐送到我的房間裡，但他們仍是從此失了我這個客，因為孩子們從此就揶揄媽媽為「偷蛋的女人」呢。