由於港地適宜，港人喜歡夜生活，所以香港 歌廳、夜總會及飲食夜市十分發達。飲食夜市中，最受歡迎的可能就是潮州打冷了。無他，只因作為大排檔的潮州打冷合港人的口味，且豐富，來得快。你在夜晚的香港街頭一坐下，看準攤在食物檔上的品種，話未落音老闆已把你要的放在面前了。

潮州打冷在香港出現及命名，是來自當年移民 至香港的許多潮汕人，把家鄉的流動攤販帶到了香港。他們將熟食放上流動的籮筐，挑著沿街叫賣。識食的港人，發現那些食物與同是生活在海邊的香港人口味極為吻合，自然不會放過，於是逐漸在港風行，成為港人的心頭所好。

有趣的是，操粵語的港人聽到潮汕同鄉用潮汕話呼叫叫賣的貨郎貨姐「『擔籃的』過來」誤聽為「『打冷的』過來」；有的港人進一步按粵語的口音，想當然地將「打冷」直譯為「打人」（有點莫名的嚇人）。

不過這似乎並不重要，重要的是港人以訛傳訛，將錯就錯，「打冷」一說竟成為頗富地方特色的潮汕大排檔飲食的代詞，「XX潮州打冷」招牌於是在粵港兩地滿街懸掛，並一直沿用至今。這是後話。

潮汕打冷包括滷水類，如滷鵝、滷豬腳、滷豆乾等；魚飯類，常見的有巴浪魚、大眼雞和紅鸚哥魚等，按照潮汕的食俗，薄殼米、紅肉米和凍紅蟹、凍小龍蝦等貝殼蝦蟹也屬此類；還有醃製品類及其他熟食類。他們把這些食物蒸煮熟後拿去出售。在香港，這類流動攤販後來成了固定檔口的大排檔，而且針對港人的夜生活習慣多做夜市。

也許因祖上來自粵西海邊的基因作怪，我獨偏愛魚飯。雖然偏愛，因粵東粵西畢竟相隔幾百里，「魚飯」作何解，還是內心忐忑不解的。當聽到潮人解讀魚飯就是：「像煮飯一樣煮魚，像吃飯一樣吃魚」時，我還是很佩服很震驚的，這是何等豪邁的漁人氣概。

我之偏愛魚飯，已至別人認為腥味難忍的下等魚蝦，只要不是變了質的，我都一律覺得那是特有的海產鮮味，食得津津有味。而潮州魚飯用的是新鮮的巴浪魚、大眼雞、紅鸚哥、紅三魚、池魚等海產，經海鹽醃製入味，再蒸熟後攤凍食用，不但本身新鮮，攤凍後別人覺得是更腥了，在我吃來卻是覺得提鮮了不少。

在炎熱的夏夜，身水身汗，肚子空空的，坐在香港街邊，叫上一碗潮州粥和一碟巴浪魚、一條大眼雞，最好再加一隻凍蟹，醮上普寧豆醬，凍魚凍蟹的鮮味加上涼了的潮州粥，入口不但滿口海魚的新鮮，且飽肚又解渴，真的是多重的滿足。如果偶然再來一陣維多利亞港的海風，更是銷魂。