談起「慎獨」，與「獨」字相對的是「群」字。「群」為多數聚合之意，兩人成「朋」，而「群」字從君從羊，羊性柔善而成群，在十二生肖之中，未屬羊，而後天八卦 的方位，坤居西南未申之位，坤字從土從申，柔順合群如羊，故坤卦卦辭說：「利西南得朋。」

「獨」與「群」的分別，在於當一個人獨處時，由於沒有緊迫的壓力，雖然面對各種事態，尚有足夠的時間去作理性的分析，不受外界的干擾，容易維持冷靜的心態。可是，當眾人群聚一處，人人各持己見，所考慮的因素會相對增加，這就形成了思緒混亂，平時沒有主見的，更會隨聲附和，人云亦云。

既然「獨」有這麼多好處，何故要「慎」?「慎」字又何解？傳統的解釋，例如《左傳》或《周書》，將「慎」字與「守」字合用，「慎守」可解釋為「持守」；而《韓非子》將「慎」字與「固」字合用，令「慎」字有牢固之意。

東漢的經學家鄭玄，則認為「慎」者「謹」也，宋朝朱熹將此說發揚光大，「慎」解作「謹慎」﹔近人更有由1973年在湖南長沙馬王堆漢墓出土的帛書《五行》篇，考證出「慎」字是以「心」字做意符，由「真」字做意符與聲符，而「真」字是「珍」的本字，「慎」的本義是「心裡珍重」云云。

無論「慎」字解作「持守」、「固守」，或謹慎或珍重生命本質的獨立性，人在獨自活動時，由於無人監督，雖然有英雄氣概，也可以無法無天，所以要「慎」，憑著高度的自覺，按照一定的道德規範，而不做任何有違做人原則之事。