我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

誰搞砸了小一面試？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

姑勿論世界每天在如何劇變，有些長久的現象卻是變不了。在香港，要替孩子找一間心儀學校的小一學位，是難於登天的事情，跟你的孩子激烈競爭的對手，閒閒地會有四、五千人呢！

碰著世紀疫情，這個遊戲頓然變得更為艱辛。面試改為拍片，每間學校都各自有五花八門的要求，指定要由拍一條片到五條片不等，有些更有時間規限，一小時內要求五歲稚子聽話拍片嘛，誰都知道難度極高，就連職業演員都未能辦得稱心呢。結果第一關未闖過，孩子已累傻了，爸媽熬癲了。

過五關斬六將，少數人好不容易才能闖進最後一關——爸媽和孩子見校長。這一役絕不容有絲毫差錯呀！

「信我，搞砸事情的人通常不會是孩子，那人是爸爸。」我幽幽地說，料不到反應熱烈。

「係呀，你點知㗎？阿女面試嗰日，我老公竟然遲大到，佢話要簽埋份合約喎，佢仲反問我邊樣緊要啲呢！」媽媽氣憤地說。

「我老公仲衰，我寧願佢唔好嚟，佢趕嚟嘅時候恤衫前面正中竟然有一團蛋漬，佢話茶餐廳食早餐時唔小心喎，失禮死人啦！」

「老實講，我真係寧願自己係單親。校長問我老公乜嘢，佢都望住我，然後話唔知，要問老婆喎，我真係差啲喺校長面前暈低！」

媽媽花了錢和心機培育孩子應付面試，卻往往於丈夫一環甩轆。有些爸爸全程交叉著手放胸前，好一副「老婆迫我嚟我咪嚟囉」的模樣，亦有爸爸熱誠地捉著校長的手猛搖，然後口若懸河地勁讚校長，盡情發揮了成功生意人的風範呢！

面試 疫情 香港

上一則

造景專家

下一則

大樹與小草

延伸閱讀

美國名校是怎麼產生的

美國名校是怎麼產生的
想當大學申請真正贏家 訣竅在此

想當大學申請真正贏家 訣竅在此
線上教育講座第2場：成功進入醫學院 申請策略/專業選擇

線上教育講座第2場：成功進入醫學院 申請策略/專業選擇
伊州求職遭騙財 疫情期間增近4成

伊州求職遭騙財 疫情期間增近4成

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45
海格生前所畫的吊在樹上的死烏鴉。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（下）

2021-04-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...