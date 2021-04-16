我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

工字可出頭

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

智能新世代，各行各業無不引入創新科技。以往身體不適需要親身到診所才可以求醫，現在足不出戶也可以透過網上問診；以往到快餐店要親身排隊落單，如今只要透過手機程式，人未到已完成點餐，到達即取。

傳統工科行業也不例外，水務署引入先進的水管測漏技術，有助及早發現水管滲漏；電力公司亦以先進的科技和資訊系統結合傳統電網，發展智能電網，不僅提升供電可靠度，客戶更可透過智能電表管理用電。

有見及此，業界及學界在人才培訓方面亦要跟隨時代步伐。職業訓練局與中電攜手合作最新成立的「中電電力工程實驗室」，就配備先進科技及專業培訓設施，可為業界孕育充滿創新意念、配備智能電網技術的新世代電力工程專才。其中智能電網運行中心，引進實時智能電網模擬及檢測系統，能實時模擬社區供電的情況及分析數據，讓學員了解智能電網的運作原理。

實驗室另設高壓培訓中心，為業界人員提供獲政府認可的高壓電力課程。香港有不少基建項目正在進行及準備「上馬」，行業需要大量電力工程人才。期盼有更多新血投身電力工程行業，推動低碳能源和智慧城市的發展。

俗語「工字不出頭」，但事實證明工科不再是一個傳統的行業，而是結合數碼和創新科技的知識，練就一技傍身，在職場上可以大展拳腳，打造理想事業。

檢測 手機 香港

上一則

造景專家

下一則

大樹與小草

延伸閱讀

日泡麵大廠「神奇粉末」 剩湯變固體不怕堵水管

日泡麵大廠「神奇粉末」 剩湯變固體不怕堵水管
核一廠也爆工安意外 去年底挖破冷卻水管險核災

核一廠也爆工安意外 去年底挖破冷卻水管險核災
新聞眼／核一除役期25年 才2年趕土壤檢測 急什麼？

新聞眼／核一除役期25年 才2年趕土壤檢測 急什麼？
新世代三菱Outlander大幅革新「僅小漲」 標配7人座

新世代三菱Outlander大幅革新「僅小漲」 標配7人座

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45
海格生前所畫的吊在樹上的死烏鴉。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（下）

2021-04-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...