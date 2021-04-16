智能新世代，各行各業無不引入創新科技。以往身體不適需要親身到診所才可以求醫，現在足不出戶也可以透過網上問診；以往到快餐店要親身排隊落單，如今只要透過手機 程式，人未到已完成點餐，到達即取。

傳統工科行業也不例外，水務署引入先進的水管測漏技術，有助及早發現水管滲漏；電力公司亦以先進的科技和資訊系統結合傳統電網，發展智能電網，不僅提升供電可靠度，客戶更可透過智能電表管理用電。

有見及此，業界及學界在人才培訓方面亦要跟隨時代步伐。職業訓練局與中電攜手合作最新成立的「中電電力工程實驗室」，就配備先進科技及專業培訓設施，可為業界孕育充滿創新意念、配備智能電網技術的新世代電力工程專才。其中智能電網運行中心，引進實時智能電網模擬及檢測 系統，能實時模擬社區供電的情況及分析數據，讓學員了解智能電網的運作原理。

實驗室另設高壓培訓中心，為業界人員提供獲政府認可的高壓電力課程。香港 有不少基建項目正在進行及準備「上馬」，行業需要大量電力工程人才。期盼有更多新血投身電力工程行業，推動低碳能源和智慧城市的發展。

俗語「工字不出頭」，但事實證明工科不再是一個傳統的行業，而是結合數碼和創新科技的知識，練就一技傍身，在職場上可以大展拳腳，打造理想事業。