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永恆的偶像

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

凌晨時分仍未有睡意，無聊地拿著電視遙控器左按右撳，無意之中撳出了一齣黑白西片，頓時讓我精神為之一振。

影片的焦點是一部倫敦雙層巴士，一班漂亮的年輕人柴哇哇地鬧著唱著，巴士充當旅遊車展開旅程，途中發生了不少胡鬧事情，當然還有俊男美女的愛情故事。

且慢，影片中那位負責駕駛巴士的男主角，英俊得讓人喘不過氣來，天生就是一副明星相，是那種走在街上會被人盯著瞧的類型——「We're all going on a summer holiday……」噢，原來是經典名曲的同名電影「Summer Holiday」，男主角正是鼎鼎大名的奇里夫李察（Cliff Richard）。

當年20歲出頭的他，雖然稚嫩，卻已潛藏著巨星魅力呢。本人當真是細細個就聽他的歌了，雖然當時不曉得他是誰，在唱甚麼，但他名副其實是陪伴我成長的。

小時候，家裏經常會響起兩類截然不同的音樂，爸媽房間傳來了粵曲，廳外比我年長十多年的哥哥們在聽歐西流行曲，所以我從牙牙學語階段已清楚世上共有三個貓王——美國貓王是艾維斯普里斯萊（Elvis Aron Presley）、英國貓王是奇里夫李察，而香港也有個貓王，爸爸說那人叫鄭君綿。

英美貓王每到之處，都會聚集了擠擁的人群，全部是清一色的妙齡少女，當偶像出現時，尖叫聲不絕，更會有不少人激動嚎哭，偶像的座駕絕塵而去後，路上例必留下追星樂迷狂跑時甩掉的鞋。

溫馨提示各位永恆的歌迷，80歲仍然英俊的奇里夫李察，今年將慶祝入行60年，不妨跟孫兒們一起回味當年迷偶像的精采歲月呢！ 

美國 電影 倫敦

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