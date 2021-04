凌晨時分仍未有睡意,無聊地拿著電視遙控器左按右撳,無意之中撳出了一齣黑白西片,頓時讓我精神為之一振。

影片的焦點是一部倫敦 雙層巴士,一班漂亮的年輕人柴哇哇地鬧著唱著,巴士充當旅遊車展開旅程,途中發生了不少胡鬧事情,當然還有俊男美女的愛情故事。

且慢,影片中那位負責駕駛巴士的男主角,英俊得讓人喘不過氣來,天生就是一副明星相,是那種走在街上會被人盯著瞧的類型——「We're all going on a summer holiday……」噢,原來是經典名曲的同名電影 「Summer Holiday」,男主角正是鼎鼎大名的奇里夫李察(Cliff Richard)。

當年20歲出頭的他,雖然稚嫩,卻已潛藏著巨星魅力呢。本人當真是細細個就聽他的歌了,雖然當時不曉得他是誰,在唱甚麼,但他名副其實是陪伴我成長的。

小時候,家裏經常會響起兩類截然不同的音樂,爸媽房間傳來了粵曲,廳外比我年長十多年的哥哥們在聽歐西流行曲,所以我從牙牙學語階段已清楚世上共有三個貓王——美國 貓王是艾維斯普里斯萊(Elvis Aron Presley)、英國貓王是奇里夫李察,而香港也有個貓王,爸爸說那人叫鄭君綿。

英美貓王每到之處,都會聚集了擠擁的人群,全部是清一色的妙齡少女,當偶像出現時,尖叫聲不絕,更會有不少人激動嚎哭,偶像的座駕絕塵而去後,路上例必留下追星樂迷狂跑時甩掉的鞋。

溫馨提示各位永恆的歌迷,80歲仍然英俊的奇里夫李察,今年將慶祝入行60年,不妨跟孫兒們一起回味當年迷偶像的精采歲月呢!