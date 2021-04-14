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不誠不卜

〈六合飛翔〉岑逸飛

宋朝的邵康節是易學專家，算歷史命運算得很準。但他玩占卜可能玩出了火，犯了規，所以身體極為虛弱，一年到頭都生病，風一吹就垮，夏天外出，車子外面還要張掛布幔，還要戴帽子。

其實古人對於占卜，有幾個原則。其一是無事不占，占卜去問一些名人緋聞的官司，那是諸事八卦，無事找事，只會自找麻煩﹔其二是卜以決疑，不疑不占。世間上許多事，都有因果關係，可以用理性分析，不用占卜﹔其三是不義不占。閣下如果卜卦想問股市和樓市，動機顯然是求利，那就是不義之占。但香港特首林鄭月娥若以香港蒼生為念，卻不妨有此一占，看看香港會否出現新冠肺炎病毒疫情之後的管治危機?

以上三點，已大概能總結出何故善易者不卜，但還有最重要的一點，便是不誠不卜，心誠則靈。如今許多人求江湖術士去卜卦，多半不靈，因為這些術士的動機不純，目的是賺錢，怎可能靈驗?

「誠」這種東西，不是科學，而是要體驗，靠感應。所有宗教體驗，或經驗以外的形而上智慧，都是這種感應，也是先師牟宗三常引用康德說的「智的直覺」。《中庸》上說「不誠無物」、「誠者天之道」，周敦頤的《通書》，前三章都是講「誠」。

占卜是無誠不驗。這不是迷信，即使閣下是基督徒，向耶穌祈禱而不誠，耶穌也不會出現在閣下面前幫助你。形而上智慧不靠科學推理，而是心和物的交流原理，講求心物一元，心物歸一，通過「誠」來感應，這是孔子在《論語・八佾篇》所說的「祭如在，祭神如神在」，而祈禱或占卜亦如是。

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