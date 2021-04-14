相信不少人聽過一個關於香港 汽水的都市傳說：玻璃樽裝汽水特別好飲。到底有沒有科學根據？在香港，汽水包裝分為膠樽、罐裝及玻璃樽，普遍市面上買到的只有膠樽和罐裝，而玻璃裝多數在茶餐廳、酒樓等等外食地方才會出現。有人說玻璃樽厚一點，不會令汽水漏氣；又有人說玻璃有保溫效果，令汽水一直保持冰凍；又有人說玻璃樽的汽水是新鮮製造，所以口感味道都不同，誰是誰非？我覺得各有道理。無可否認玻璃樽汽水的口感和味道，有種說不出的新鮮快感，即使是同一配方，玻璃樽裝就是特別好飲。

玻璃樽汽水侵蝕了我們不少快樂的時光，喝的是與罐裝相同的飲料，享的是一段段與玻璃樽裝相扣的回憶。

大熱天時走到冷氣大開的茶餐廳，點一個冰鎮菠蘿油，再大喝一口玻璃樽裝汽水，大快人心，冰冷的汽水好像電流流入身體每一處，把熱氣驅趕；打完波，成群結隊坐在士多門口前，一人一支汽水，又紅又髒的手抓著涼快的玻璃樽，體力好像又回來了；大時大節，一家人在酒數裏歡欣盡興，父母言笑晏晏，不會嘮叨汽水有多不健康，反而主動遞上一支支汽水給孩子，玻璃樽裝汽水就是塊雅俗共賞的寶物。

汽水公司宣布經典玻璃樽暫別香港，將加入環保元素，以全新面貌重回港人的懷抱。消息沒有振奮人心，更令一眾忠實粉絲對經典玻璃樽依依不捨。改革宣布後，一眾汽水迷已紛紛開展他們的收藏之旅，大量購入，為他們的寶箱再添一寶。平日在大大小小餐廳見到的玻璃樽，再次被社會的俱進，蛻變成經典珍寶，不再遊行 江湖。

一直以為玻璃樽裝比起其他包裝已經更環保，因為玻璃樽會回收、消毒、再重用。看來汽水公司精益求精，不再故步前封，為環保邁向多一大步。往日飲汽水只細膩當中的味道，從不琢磨環保之事，飲完就把空蕩蕩的玻璃瓶和肉骨菜渣留下，讓服務員清理所有；膠樽鋁罐隨手就掉入垃圾桶。環保問題迫在眉睫，從來沒想過，自己一點點都享受為世界帶來一點點的破壞。汽水公司這一次改革，不但減輕地球負擔，亦減輕飲用者的負擔，每一口汽水飲得更暢心順意，「嗝～」。