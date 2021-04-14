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環保高手

〈香江往事〉元雁

幼時，喜歡跟著母親去街市，好奇地東張西望；母親恐怕我會被一些新奇、有趣的事物吸引而走失。她知我懂得豆腐易爛，就先買幾塊，囑我小心拿著；以此為金箍咒，控制我這隻頑皮小猴，好一路跟著她走。

那年代，還没有超級市場，也沒有塑膠袋和塑膠材質包裝物品。雖然麵包店、士多和雜貨舖多使用紙袋。但一般小店舖和小販卻另有包裝高招。例如：一小張報紙包裹豆腐，再用一條草輕輕紥穩報紙，熟練地打個結，長長的一個草圈，勾在手指上，豆腐就穩定地被我拿著。

觀看怎樣以一條草就可以牢牢綁住一些日用品、食品，已經覺得有趣，而切肉的師傅、菜販、或魚販又以不同的簡單手法，敏捷地把濕的、甚至血腥的東西也用草綁住，方便帶回家，更覺得新奇，百看不厭！最不可思議的是雞蛋也用報紙包起來，可以用草綁著帶回家；甚至重重的大芋頭、大蘿蔔，也只用草綁牢，就可以平穩提起。

最有趣還是隨父親買蟹：每隻蟹的蟹鉗都用草綁著，不會抓傷顧客。蟹販還有絶招，把顧客買的蟹用草綁成一串，方便提著帶走。

偶然在電視節目看到一大片面積的海洋，漂滿塑膠垃圾，危害海洋生態和生物。不禁想起兒時街市的小販，用一根草，就把物品包紥穩妥，堪稱環保高手！但真正的高手，應是出汙泥而不染的環保嬌娃、或百折不朽的環保好漢——渾身環保品質的草。這些草長在鹹淡水的淺水區，俗語稱為鹹水草；草桿曬乾後，富韌性，也不易發霉，可以用來綁東西，又可用來織草蓆、草籃、草帽；淪為廢物，還可以像曬乾的草葉、花穗一樣，用來生火。即使丟棄，也是可以分解的垃圾。

香港經濟逐漸發展，57年引進了新式塑膠工業，59年塑膠袋在港大量生產後，環保高手鹹水草，可惜漸被淘汰，環境隨而受染汙！

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