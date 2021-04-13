「尋人記」點止尋人咁簡單？

對大台新節目「尋人記」感興趣，除因主角方東昇的無限金句外，主要是自己是傳媒，入行多年，經常都要尋人，不是尋藝人，而是尋可以畀料的陌生綫人。在主理周刊的80、90年代，尋人難度99.99，皆因互聯網未興起，沒WhatsApp、臉書 、Instagram，沒人肉起底，翻查舊聞，要到圖書館 睇菲林檔案，有如大海撈針，很靠運氣，感謝幸運之神眷顧，每次都得心應手。

以為今時今日，資訊發達，尋人很易，尤其大台，資源充足，原來也要靠運氣。首集，節目要尋的是逾34年前，曾成為專題主角的小女孩。當年沒手機 、沒電子通訊，經過幾十年，人面全非，經濟起飛，社會面貌變遷大，當年11歲的女孩，已長大，人海茫茫，怎樣尋？就如看懸疑片般，跟著方東昇一步一步地找，結果憑陳舊片段中的蛛絲馬迹和運氣，終於找到了。

節目不單止尋人，實質是尋找當年的社會實況，小女孩的媽媽要搵食，小女孩是大家姐，要負責照顧弟妹，年紀小小要站在凳仔上煮餸，三姊弟放學便到區內的小童群益會去做功課，那裡有大哥哥、大姐姐免費問功課，消磨一整天，很乖。可是這中心已關閉，今天已是兩子之母的大家姐，重遊舊地，站在緊閉的中心門外，憶述在這裡度過的童年，不禁眼眶發紅。有「情」的節目零舍好睇。