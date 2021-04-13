這天，倫敦第二區Maida Vale的大型公園人山人海，充滿節日氣氛。廣闊的草坪上盤據著一堆堆人群，每組人數卻不超過六人的限聚令，大家都悠閒地躺著談著、享受著燦爛的陽光和迎面吹來的柔和春風。

萬萬也料不到，相約好友於公園談天，看著小孩玩耍的謙卑活動，於過去一年竟變成一種奢侈的欲望。新一輪Lockdown期間，足足有三個月足不出戶，大家都鎖於自家的空間裡，莫說朋友，就連家人也未必能相見，可憐兮兮。

英國 打從聖誕開始廣泛替民眾接種疫苗 以來，3個月內已有超過3000萬人接種了第一針，以全國人口於6000多萬人計算，每兩人當中就有一人接種了疫苗。雖然疫苗至今仍引起不少爭議，但以英國為例，目前每天染病人數已落至較低數字，患重症和入院人數明顯下降，死亡人數更見新低，初步形勢確實令人鼓舞，期望著壞透的日子已熬過了。

那天，正是英國Lockdown稍為放寬限制的第一天，我和兒子相約於公園相見。不是說笑的，前一晚失眠 了，也許是太興奮的關係吧！

我們站於狗狗自由奔跑區域，小狗Theo正興高采烈地在不遠處跟其他犬隻撲跳玩耍，我靜心聽著兒子隔著口罩跟我講解他如何自己修剪頭髮的步驟，忍不住噗嗤一聲笑出來了，那一刻，我是徹頭徹尾的感到幸福溫暖啊！

昨天，溫哥華護老院的護士說，家母拿著合照走到隔離座找好友，卻怎樣也找不著，很迷惘。這場世紀疫症奪走了太多無辜的生命了，而我們都是酷劫後的倖存者呢！