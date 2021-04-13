我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

活著就是幸福

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這天，倫敦第二區Maida Vale的大型公園人山人海，充滿節日氣氛。廣闊的草坪上盤據著一堆堆人群，每組人數卻不超過六人的限聚令，大家都悠閒地躺著談著、享受著燦爛的陽光和迎面吹來的柔和春風。

萬萬也料不到，相約好友於公園談天，看著小孩玩耍的謙卑活動，於過去一年竟變成一種奢侈的欲望。新一輪Lockdown期間，足足有三個月足不出戶，大家都鎖於自家的空間裡，莫說朋友，就連家人也未必能相見，可憐兮兮。

英國打從聖誕開始廣泛替民眾接種疫苗以來，3個月內已有超過3000萬人接種了第一針，以全國人口於6000多萬人計算，每兩人當中就有一人接種了疫苗。雖然疫苗至今仍引起不少爭議，但以英國為例，目前每天染病人數已落至較低數字，患重症和入院人數明顯下降，死亡人數更見新低，初步形勢確實令人鼓舞，期望著壞透的日子已熬過了。

那天，正是英國Lockdown稍為放寬限制的第一天，我和兒子相約於公園相見。不是說笑的，前一晚失眠了，也許是太興奮的關係吧！

我們站於狗狗自由奔跑區域，小狗Theo正興高采烈地在不遠處跟其他犬隻撲跳玩耍，我靜心聽著兒子隔著口罩跟我講解他如何自己修剪頭髮的步驟，忍不住噗嗤一聲笑出來了，那一刻，我是徹頭徹尾的感到幸福溫暖啊！

昨天，溫哥華護老院的護士說，家母拿著合照走到隔離座找好友，卻怎樣也找不著，很迷惘。這場世紀疫症奪走了太多無辜的生命了，而我們都是酷劫後的倖存者呢！

疫苗 英國 失眠

上一則

「尋人記」點止尋人咁簡單？

下一則

打、打，彈、彈

延伸閱讀

全美逾4成新增確診 集中這5州

全美逾4成新增確診 集中這5州
法拉盛圖書館 變身疫苗站 70歲以上可現場預約

法拉盛圖書館 變身疫苗站 70歲以上可現場預約
疫苗巴士到日落公園 已約滿可候補

疫苗巴士到日落公園 已約滿可候補
變種疫毒更兇猛 專家：未接種疫苗者 染疫風險會更高

變種疫毒更兇猛 專家：未接種疫苗者 染疫風險會更高

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02

惦念老友

2021-04-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓