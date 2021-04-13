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打、打，彈、彈

〈香江往事〉任之

東邪帶同過目不忘、聰明過人的夫人，邀老頑童比賽「打石彈兒」，結果贏得比賽；藉夫人超人的記誦才華，間接取得了武林秘笈「九陰真經」。

這是金庸在《射鵰英雄傳》裡的一段有趣情節，他細緻地描述怎樣打石彈？引起筆者回憶童年時，也喜歡玩類似打石彈的「打玻子」遊戲，更記得有些童年時的玩伴説：「彈玻珠」，而不説「打玻子」。粵語是香港大眾的主要語言，但粵語區域遼闊，不同故里的港人，同一事物，説法或有不同。無論說打或彈，都是手微握，把玻子放在大拇指第一節的外彎，瞄準後，用力彈出，比賽遠、準和力度——大、或恰到好處、不出範圍、界限之外。

打、打，彈、彈雖是遊戲，但打、彈，居然可以成為傳統的專業技能：打棉花，就是一例，有人卻說彈棉花，無論是打或彈，都是把一大堆雜亂的棉花，放在一塊大木板上，然後兩個打棉師父，各人手拿一把長與木板齊的長弓，弓絃是幼細的麻繩，兩人對立，兩手各拿長弓的一端，以右手的手指有序、有節奏地彈撥絃線，以絃線彈鬆或說打鬆棉花，使棉花互相聯繫、而又鬆軟地平均分布在一定的範圍內，目標是達到每一方位的棉花密度、或說厚薄都一致！到底要多厚？則視用途而定，例如：棉被厚、棉衣薄。

另一項特技則真的是打而不是彈——打麵，把加了適量水的麵粉團，一般是用雙手搓打麵團，但少時所見的這項特技，卻是把麵團放在一枝長竹筒下，竹筒的一端以重物壓著成為支點，師父跨坐在竹筒另一端，有節奏地不斷跳動身體，以竹筒的彈力，加上師父的體重打壓麵團，這樣造出來的麵條，有彈性又爽口。

另一項特技則恰巧相反，是彈面，而不是打面，此面不同彼麵，也不是麵字的簡體字。打麵是男師父，彈面則是女師父。那是把一條長約一碼的線，對摺後，雙手各拿一端，像玩扯線旋轉玩具一樣，把女顧客顏面上的面毛，連根都扯掉。有時候，客人也會要求女師父，以同樣手法修眉毛和鬢毛。

時代進步，兒童的手機、電玩和各式玩具，琳瑯滿目。但偶然，孩子還會在地板、瓷磚或地氈上玩打玻子遊戲。至於打棉花，因紡棉機更有效率，而羽毧、絲棉、化學纖維或羊毛製品，又輕又軟，收藏又方便，打棉行業已式微。同樣，打麵機面世後，製出來的麵條口感更佳，製造省時、省力，已少有用人力打麵。今天超市賣的麵，無論乾、濕，都是機器生產。有些麵店以師父表演打麵，恐怕只是招徠顧客之術，客人入口的麵條，主要還是機器製品。

至於彈面，雖然醫學美容盛行，但聽說還有少數美容院，保留了手工彈面的服務。在居家避疫期間，許多室內服務行業都受限制，但在洛杉磯，聽說一些有創意的美容院，在自家後院擋陽的地方，設置少量美髪、修甲和彈面的設施，使顧客既可避免禁令，又可呼吸戶外新鮮空氣，欣賞花草，也同時享受彈面美顏之樂。

居家避疫 洛杉磯 手機

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