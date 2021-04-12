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婚姻三期

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩個來自不同背景、性格各異的人，在茫茫人海中卻偏偏碰上。詭譎的緣份令男女結為夫妻，從此展開愛恨交纏的漫長旅程。

途中多數人卻敵不過宿命，從同甘共苦演變為同床異夢、相敬如賓，再變成相敬如冰，本來是愛得直闖忘我境界的，卻落得互相指摘忘恩負義的下場，這叫婚姻。

天下間的婚姻版本，其實都是千篇一律的，沒有甚麼值得訝異，大概可以分為三期：

婚姻第一期是甜蜜愛侶期。能有緣結為夫妻的男女，都也曾或多或少經歷過一些苦果，所以新婚初期會特別珍惜，即使是生活習慣有異，都會特別包容，充分發揮愛的力量。

有人煮飯卻煮出粥來，不打緊，互相依偎笑彎了腰就是了；哪怕是將罐頭榨菜肉絲拋進即食米粉裏，對方已感激流涕了，又豈會撇嘴投訴條魚蒸多了三十秒？這叫甜蜜愛侶期嘛，可惜這階段為時相對最短，長則三兩年，短至三個月也有。

婚姻第二期是求生夥伴期，也是最漫長的。要供樓、供車，還要維持每年一長途兩短程的優質旅行嘛，夫妻已化身為戰場上的戰友，竭力打拚。孩子出生後就更是不得了，天天都在前線跑呀跑，哪有餘裕跟你計較？夫妻忙得就連互相凝望一眼的時間也欠奉，彼此已漸漸遺忘了對方的容貌了。

當有天突然醒來：「幹嘛你會又肥又老？」「咁你呢？你夠光頭肥肚腩囉！」即是已抵達第三期的糊塗老伴期了，從此互相裝聾扮啞，日子自然會好過點！

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