談起「緣」，有個譬喻說：曾有人問隱士，甚麼是緣？隱士答：緣是命，命是緣。此人不太明白，走去問高僧，高僧說：「緣是前生所修。」這人仍然不甚了了，走去問佛祖，佛祖不答，用手指天邊的雲，但見雲起雲落，隨風東西，於是此人恍然大悟，原來緣是不可求的，緣如風，風無定向，雲聚是緣，雲散也是緣。

總而言之，「緣」蘊涵著難以用語言描述的深意，中國 人對「緣」的理解早已經超越了宗教和學術，它是流淌在心靈的感應。「緣」的背後有因，但不是一「因」，而是有無數因。已故哲學家勞思光曾譬喻「緣」有如一個關係網。這個「網」字真好，因為今天是個網路世界，我們都是網中人，人與人之間，順藤摸瓜，隨時都會擦出各種不同的「緣」。

如今一般人看「緣」，都是男女相愛的緣，但佛法唯識講緣有四類：一是因緣，六根為因，六塵為緣﹔二是等無間緣，相續而起﹔三是所緣緣，是人與人之間的互動關係﹔四是增上緣，有助精進，又分為「順增上緣」和「逆增上緣」。

佛家講「緣」卻沒有提及「份」，有云「緣由天定，份在人為。」，這說法更合易學。易學講「天地人」三才，天時和地利都是緣，人的因素則是「份」。聚在一起是緣，但怎麼發展就是「份」。

人海茫茫，多少人擦身而過而永不相識，是無緣無份﹔有些是刻意追求但心靈無法契接，勉強也是徒然，是有份無緣﹔更有的是難得相遇，可惜擁有時不去珍惜，有機會時不去把握，則是有緣無份。最幸福的自然是有緣有份，幾生修到！