說起童年的街邊小食，我不懷念咖喱魚蛋，也不懷念豬皮蘿蔔，唯獨懷念雞蛋 仔。

年少時，我身體虛弱，媽媽從來不讓買路邊小販的零食吃，怕不衛生。每次聞到魚蛋、魷魚的美味，或看見同學捧著煎釀三寶吃得津津有味，我都只是個流著口水的旁觀者。不過在考完試後，媽媽也會破例買爐雞蛋仔給我解饞。

當然只會買新鮮出爐，看著小販叔叔在我們眼前燒出來、熱辣辣的，覺得會把細菌燒死，又未染塵，比較衛生。我不敢眨眼，一直站在旁邊盯著，但見小販叔叔把蛋漿倒進布滿圓洞的鐵板裡，然後熟練地把它翻來覆去。不久聞到香味，便著急地問：「得未啊？」小販叔叔一邊回答：「得啦！得啦！」一邊把整盤熱騰騰的雞蛋仔挑出來，塞進紙袋裡。眼前頓時逞現一片金黃，陣陣蛋香，簡直像見到金蛋一樣開心不已。馬上一個接一個掰開來，拋進口裡，但覺外脆內軟，半鬆半實，層次分明，真是又好味又好玩。

移民美國 數十載，早已把雞蛋仔淡忘，而被美國的pancake、法國的crepe 和比利時的waffle取而代之。但十年前搬回香港 後，偶然在電視看到介紹灣仔電腦城旁一家著名的雞蛋仔店，立刻喚醒久遺的味覺，次日即帶同女兒們前去嘗新，不意她們竟也「一食鍾情」，很快成了它的常客。

後來發覺女兒們常與國際學校的老外同學去食「鬼佬雞蛋仔」。原來香港Soho區附近開了家名叫Oddies 的甜品店，把雞蛋仔和雪糕混在一起，因為好吃，成了年輕人常到的熱點。我也跟她們去嘗過，覺得雞蛋仔加雪糕，確是個不錯的配搭！

由於廣受年輕人歡迎，雞蛋仔的人氣急升，我們常去的「媽咪雞蛋仔」已開了多間分店，並且印了餐牌，把不同配料放進雞蛋仔裡，做成十多種各有特色的口味。如我們的至愛「粒粒朱古力」，與香蕉朱古力、芝士、抹茶、紅豆、肉鬆、芝麻甚至鹹蛋黃等。真沒想到，一道如此簡單的街邊小吃，也能做到百味紛陳，值得一讚！

我有位香港朋友的太太，不久前去日本奈良的旅遊區開了檔港式雞蛋仔小店，也很受歡迎。還聽到在美國讀書的女兒說，在他們大學校附近，也找到家雞蛋仔店了。看來這道小小的路邊美食，快要遍地開花了！