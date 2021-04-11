我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

放過小孩吧！

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

每當需要鬆弛神經，讓情緒安靜時，我會選擇看網上有關小孩或貓狗的有趣短片。

那個混血娃娃委實太可愛了，她有一頭自然曲髮，一雙圓大的眼睛，還有討人歡喜的天真笑容，徹頭徹尾像個會說話走路的洋娃娃。

談到說話這一環，這個不過是兩歲多的娃娃真是不得了，也許是因為居於中國的關係，她出生以來的母語是普通話，是跟中國媽媽學的。她的爸爸則是法國人，同步教她說法語和英語，所以這個娃娃能操三種語言，口齒伶俐、聰敏可愛。

起初的短片跟同類的內容十分相似，都是孩子生活的點滴，真情流露，有時又會逗人發笑。

可是，看了好一會，就發現有點不對勁。

首先，是短片出得極為頻密，幾乎天天都有新片，爸爸看來很進取呀！鏡頭卻不再是自然捕捉了，是刻意地take shot的，譬如是小孩需要先走數步，然後站定於某一點，開始說話。小孩忘了該說甚麼，爸爸會緊張地提點發問。天呀，小孩的眼神是騙不到人的，她累了，是重複拍了很多次嗎？

其實是可以理解的，當孩子的短片點擊率勁升時，有爸媽會逃不過金錢的引誘，乾脆當是一盤生意來做，小孩漸漸成為搖錢樹，天真欠奉了。果然，他們開始植入廣告，譬如是安排娃娃大讚某品牌的零食。而更令我背上一陣發涼的，是兩歲娃娃竟然經常會嘴掛甚麼「粉絲」，很在意，討好觀眾呢！

我突然想起了3歲開始拍戲的馮寶寶，她天天捱更抵夜工作，每天的報酬是一枝可樂，那不是虐兒是甚麼？

中國

上一則

網中人

下一則

雞蛋仔

延伸閱讀

王家衛「春光乍洩」 30分鐘神祕短片乍現

王家衛「春光乍洩」 30分鐘神祕短片乍現
女星娜歐蜜華茲「驚聲尖笑」 拍FENDI微電影玩開了

女星娜歐蜜華茲「驚聲尖笑」 拍FENDI微電影玩開了
林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品
「紅花石電影節」線上舉行 首推中國單元

「紅花石電影節」線上舉行 首推中國單元

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
葉懿瑩∕圖

阿好姨

2021-04-04 03:03
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生