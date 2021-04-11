每當需要鬆弛神經，讓情緒安靜時，我會選擇看網上有關小孩或貓狗的有趣短片。

那個混血娃娃委實太可愛了，她有一頭自然曲髮，一雙圓大的眼睛，還有討人歡喜的天真笑容，徹頭徹尾像個會說話走路的洋娃娃。

談到說話這一環，這個不過是兩歲多的娃娃真是不得了，也許是因為居於中國 的關係，她出生以來的母語是普通話，是跟中國媽媽學的。她的爸爸則是法國人，同步教她說法語和英語，所以這個娃娃能操三種語言，口齒伶俐、聰敏可愛。

起初的短片跟同類的內容十分相似，都是孩子生活的點滴，真情流露，有時又會逗人發笑。

可是，看了好一會，就發現有點不對勁。

首先，是短片出得極為頻密，幾乎天天都有新片，爸爸看來很進取呀！鏡頭卻不再是自然捕捉了，是刻意地take shot的，譬如是小孩需要先走數步，然後站定於某一點，開始說話。小孩忘了該說甚麼，爸爸會緊張地提點發問。天呀，小孩的眼神是騙不到人的，她累了，是重複拍了很多次嗎？

其實是可以理解的，當孩子的短片點擊率勁升時，有爸媽會逃不過金錢的引誘，乾脆當是一盤生意來做，小孩漸漸成為搖錢樹，天真欠奉了。果然，他們開始植入廣告，譬如是安排娃娃大讚某品牌的零食。而更令我背上一陣發涼的，是兩歲娃娃竟然經常會嘴掛甚麼「粉絲」，很在意，討好觀眾呢！

我突然想起了3歲開始拍戲的馮寶寶，她天天捱更抵夜工作，每天的報酬是一枝可樂，那不是虐兒是甚麼？