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時新漢堡包

〈香江往事〉卡芒

身邊的朋友成群結隊，要去吃某某連鎖快餐店新口味的漢堡包，聽過他們繪形繪聲的介紹，又看過那夢幻唯美的廣告，吃過那個漢堡包，還是對他們的漢堡提不起勁。

這便要感謝父母把我養育得如此嘴刁，伴我成長的漢堡包不是急凍漢堡肉，不是隨手可見的連鎖快餐店，而是香港始祖的時新快餐店。

還記得第一次去，爸媽說要帶我吃快餐，我興高采烈地跟著他們走。那兒沒有耀眼的霓虹燈，沒有可愛俏皮的玩偶，也沒有浮華洋溢的布置，挺令人掃興的，以為他們作弄我。

小店門頂拉出一個帳篷，底下坐著幾個聊天的伯伯，玻璃上貼著「早餐」，「扒餐」…的餐牌，甚麼都有得吃一樣。爸媽兩位老顧客替我發板，點了快餐店必吃的漢堡薯條炸雞。

打開那扇充滿歲月的門，有一股肉塊在熱油中上竄下跳的香氣衝來，廚房就在前舖，見到大老闆在一個大煎鍋前，又是翻肉餅，又是切漢堡包。走了一步，右耳傳來一句：「要甚麼？」

爸爸立即一個勁兒地點餐，媽媽拉著我找位置坐。那兒比連鎖快餐店還要快餐店，客人膊頭對膊頭，膝蓋碰膝蓋，沒令人舒坦的冷氣，很想狼吞虎嚥後就逃離這裡。

但是那兒有令人垂涎欲滴的氣味充斥著整個空間，看著廚房裏乒鈴乓啷，肚子越來越餓。

頭頂上，有一台比我還要年長的電視機閃啊閃啊，那氛圍讓我感覺置身於父母青年時代，下課後一群五顏六色的年輕人跑來吃漢堡，提著收音機喝荷蘭水，頭搖又尾擺地叼薯條。

不久，爸爸端上一盤閃亮亮的，陽光穿透朦朧的玻璃窗，炸雞反射出金色閃光，漢堡包和薯條好像撥動了肚子某根弦，「咕——」，咬一口漢堡，肉餅溫暖以焦脆，加上一塊三尖八角的煎蛋，充滿風味的沙律醬醒胃可口，真的很美味。炸物都是新鮮炸起，熱得燙傷嘴巴，快餐也有新鮮的味道，那是我吃過最記憶猶新的快餐。

那次之後，每次說要吃漢堡包、要吃快餐，我腦海只會浮出那間充滿歲月痕跡的時新快餐店，和那個看似很普通的漢堡包。

今天，時新漢堡包還沒有絕跡，有兩家分店讓人選擇。兩家新穎閃爍的店舖，裝潢引人注目，地方舒適寬敞，感覺如連鎖集團般一樣有效率，整潔。

味道依然很好，但就是有點不對勁，跟記憶中的拼湊不起。只能說，歲月流過的痕跡是不能複印，大老闆做的始終是最原始、最津津有味、最攝人心魂，那是香港始祖的味道。

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