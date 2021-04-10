坊間喜講「緣份」。張國榮和梅艷芳曾有首合唱歌叫《緣份》，盧國霑填詞，男唱：「沒有一聲再見，沒有半聲嗟怨，淡淡去但無言，過去終於過去，留下了當初一切在懷念。」；女唱：「每段美好的片段，腦海一再閃現，是否能證實曾與他有緣？」這就是緣份嗎？似乎沒甚麼具體解釋，如霧裡看花。

甚麼是緣份？林志美也曾有首歌以此為名，鄭國江填詞，說得較為清晰，有點眉目了：「緣份不可轉贈，緣份到一起結伴行，緣份喜作弄人，如緣盡縱不願都要分；緣份好似機會，原沒法刻意地尋，凡事不可解釋，就稱做緣份。甚麼是愛？甚麼叫恨？每一種感觸，在心內印；合則是愛，離則有恨，我偏偏不曉得。甚麼是緣份？」

所謂「緣份」，是一種人與人之間無形的連結；是某種必然存在相遇的機會和可能。但畢竟「道可道，非常道」，「緣」也是不可道，那就不妨亂說一通，反正人人體會不同。講「緣份」，是否應將「緣」與「份」拆開，「緣」不同「份」，是兩個概念，因而有四種不同的排列組合。一是有緣有份；二是有緣無份，三是無緣有份；四是無緣無份。

其實「緣」是梵語，常和「因」合稱「因緣」。佛學說今生種種，都是前世因果。一切有為法，盡是因緣和合，緣合則生，緣離則滅。至於「份」，要結合「緣」看，緣在天，份在人，緣份兩全，方可長久。或者「緣」是機遇，而「份」是「應得」。無緣相見，就是沒有機遇相見，「有緣無份」，就是縱有機遇，最終還是沒法子在一起，這是有緣無份。