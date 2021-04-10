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孩子的成長印記

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

好友傳來一張相片，我們當媽媽的看著無不笑彎了腰。

那是媽媽的一個純白色絕版包包，最顯眼處卻乍現了小孩的塗鴉，原來是五歲女兒嫌媽媽的手袋太單調了，於是畫上自畫像，兼且簽上了自己的名字。

我們都禁不住大笑，絕非幸災樂禍，而是因為我們都曾有相似的經歷。

有媽媽苦兮兮地說：「包包都是小事而已，我丈夫剛落地的新車卻……」她突然聽見丈夫的慘叫聲，原來是發現一邊車身畫滿了彩色花朵，是兩個女兒送給爸爸的傑作呢！

又有媽媽花了大半天的時間，精心焗製了一個三層高的日式鮮果鮮奶油蛋糕，準備送到朋友家作為禮物，誰知當她轉個圈回來，卻赫然發現漂亮的蛋糕正中處，呈現了一個清清楚楚的小掌印，十足像人家名人打掌印的模樣，氣得她哭笑難分，五歲兒子卻老早逃之夭夭了。

本人當然也曾有難忘的經歷。話說那年花了接近半年時間，才完成了家居重新裝修的艱巨工程，好不容易才一家四口搬回舒適美觀的家裏去。

翌日早晨閒坐客廳歎奶茶時，赫然發現大廳牆身最顯眼處，竟然出現了類似塗鴉的東西，我拭拭眼睛以為是眼花了，再仔細看，原來是兩兄弟在牆上刻上了自己的高度，旁邊還清楚寫上記錄日期呢！

其實，那位媽媽該以包包為榮，因為那是全世界獨一無二的，比H字頭包包更珍貴。孩子的成長印記，是無價的呀！

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