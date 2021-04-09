人有三急，外出旅行辦事，離不開要找廁所，城市管理佈局好不好，廁所方便與否也是一個評比的依據。

根據自己的經驗，香港 公廁其實已經不錯，小小的城市，政府轄下有1300多個公共廁所。以中環為例就有好幾個位置適中的公廁。中環街市雖然空置了十多年，但它附設的德輔道中的公廁一直都開放，有點簡陋但勝在方便，每次返港到中環辦事訪友都會去光顧。

又如雪廠街政府合署地下那個公廁，中外遊客眾多，故設施較好也很乾凈。

中環皇后大道中近上環附近，有個頗特別地下公廁，通衢大道有個隱藏在地底的地下公廁，沒有阻礙繁忙來往車輛。

九龍柯士甸道尾近漆咸道有個建在廻旋處中間的公廁，因來往車輛不太多，車輛可以稍作停留，的士司機可將的士泊在路邊，入內放低幾兩。警察 通融不會發告票抄牌，堪稱司機大佬専用公廁。

一般來說政府管理的停車場、圖書館 和市政大廈都附設公廁供市民大眾方便，這是政府便民的德政。有些市政大廈公廁還有沐浴花灑設施，供露宿街頭人士入內洗澡。

管理好公廁是政府最易嬴得市民好評的工作，幾十年前市政局主席梁定邦醫生就以改善公廁聞名，外出公幹不忘抽空考察國外公廁，嬴得了公廁專家美譽。

國內改革開放後廁所也有了很大改善，有了現代化建設，有廁紙供應，有水喉洗手，乾淨衛生。但旅行時發現高速公路休息站廁所仍不太理想，排水系統欠佳，尿液外溢，可能客人太多，清潔人員不足所致。