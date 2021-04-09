我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

中國人吃哪一套？

〈飲食香江〉林柏榮

前陣子的美中會談，向來以溫文的見稱的資深外交官楊潔箎忽然爆出金句：「中國人不吃這一套。」情節有點像李小龍在「精武門」單人匹馬在虹口道場踢館，霸氣拋下一句：「中國人不是東亞病夫」。

電影情節要觸動人心，但政治會議，應該以達成共識為目標，這樣的一句像要把「百年屈辱」統統發洩出來，恐怕會使往後的會談變得更艱難。

如果我是美國官員，我倒想問問中國人喜歡吃甚麼。

中國幅員遼闊，各地天然條件孕育出不同風味，常說的「八大菜系」，箇中的口味差異極大。

川菜講究「七味」，猶重麻辣酸香，一道「麻婆豆腐」已叫人吃得大汗淋漓；浙江菜通常湯濃味重，火候十足的「東坡肉」，叫人食指大動，但不免油膩之感；還有京菜、閩菜、粵菜等各種口味不一而足，但有一種飲食方式能夠徹底征服中國人的腸胃，那就是圍爐火鍋。

可惜，這是外國人客觀條件上不能領悟的飲食。

歐洲自文藝復興後強調個人主義，飲食上以分餐制為主，這可以因應個人喜愛而選取食物，又可以防止傳染疾病；相反在中國自西晉以後，大量少數民族進入中原，帶來了床榻、胡床、椅子等，衝擊席地而坐分食的習俗，大概到唐代中後期，合食已成為了大眾飲食習慣。

後來為因應多人聚宴而出現了大圓桌，圓桌沒有棱角，席位不分上下尊卑，強調圓融平等的觀念。直到現在，一班人圍爐火鍋是中國人最愛的飲食方式，大家的筷子在鍋裡翻箱倒籠，肉香與口水混和一起，看起來不合衛生，其實，也是一份無分彼此的親密表現。

可是，在外國很難出現火鍋這種飲食方式，除了本身強調分食制之外，他們用的刀叉容易傳熱，不及木製筷子能夠在湯裡輕鬆遊刃。

至於食材，火鍋多以切薄的肉片為主，下鍋稍燙幾秒即熟，蘸醬調味，熱氣吁吁地吃得過癮。

但外國人習慣吃大塊肉，這類燙煮的薄肉片，對他們來說欠缺口感。所以火鍋店在中國正滾得火熱，有的品牌更到東南亞各地開分店，但總不會走到紐約、倫敦，始終局限於飲食文化的差異。

假設當天會談之前，兩國代表先來個肥牛火鍋，汗珠涔涔自白髮滴下，蒸氣升騰，大家閒話家常，再來幾口茅台，所謂「三盃和萬事，一醉解千愁」，再多的紛爭都可以合作和解。

中國 東南亞 美國

上一則

《老照片說故事》穿軍訓服的日子

下一則

香港的公廁

延伸閱讀

「帶來新冠病毒」韓裔眾議員參選人：中國移民別來美

「帶來新冠病毒」韓裔眾議員參選人：中國移民別來美
居家不避食 僑林火鍋特惠堂食外賣無任歡迎

居家不避食 僑林火鍋特惠堂食外賣無任歡迎
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
浙大教授：中國人對自由無感 無法理解西方人不戴口罩

浙大教授：中國人對自由無感 無法理解西方人不戴口罩

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

2021-03-31 20:30
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
達姆∕圖

揮手自茲去

2021-04-03 03:02
葉懿瑩∕圖

阿好姨

2021-04-04 03:03

忘年之交

2021-04-02 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光