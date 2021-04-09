前陣子的美中會談，向來以溫文的見稱的資深外交官楊潔箎忽然爆出金句：「中國 人不吃這一套。」情節有點像李小龍在「精武門」單人匹馬在虹口道場踢館，霸氣拋下一句：「中國人不是東亞病夫」。

電影情節要觸動人心，但政治會議，應該以達成共識為目標，這樣的一句像要把「百年屈辱」統統發洩出來，恐怕會使往後的會談變得更艱難。

如果我是美國 官員，我倒想問問中國人喜歡吃甚麼。

中國幅員遼闊，各地天然條件孕育出不同風味，常說的「八大菜系」，箇中的口味差異極大。

川菜講究「七味」，猶重麻辣酸香，一道「麻婆豆腐」已叫人吃得大汗淋漓；浙江菜通常湯濃味重，火候十足的「東坡肉」，叫人食指大動，但不免油膩之感；還有京菜、閩菜、粵菜等各種口味不一而足，但有一種飲食方式能夠徹底征服中國人的腸胃，那就是圍爐火鍋。

可惜，這是外國人客觀條件上不能領悟的飲食。

歐洲自文藝復興後強調個人主義，飲食上以分餐制為主，這可以因應個人喜愛而選取食物，又可以防止傳染疾病；相反在中國自西晉以後，大量少數民族進入中原，帶來了床榻、胡床、椅子等，衝擊席地而坐分食的習俗，大概到唐代中後期，合食已成為了大眾飲食習慣。

後來為因應多人聚宴而出現了大圓桌，圓桌沒有棱角，席位不分上下尊卑，強調圓融平等的觀念。直到現在，一班人圍爐火鍋是中國人最愛的飲食方式，大家的筷子在鍋裡翻箱倒籠，肉香與口水混和一起，看起來不合衛生，其實，也是一份無分彼此的親密表現。

可是，在外國很難出現火鍋這種飲食方式，除了本身強調分食制之外，他們用的刀叉容易傳熱，不及木製筷子能夠在湯裡輕鬆遊刃。

至於食材，火鍋多以切薄的肉片為主，下鍋稍燙幾秒即熟，蘸醬調味，熱氣吁吁地吃得過癮。

但外國人習慣吃大塊肉，這類燙煮的薄肉片，對他們來說欠缺口感。所以火鍋店在中國正滾得火熱，有的品牌更到東南亞 各地開分店，但總不會走到紐約、倫敦，始終局限於飲食文化的差異。

假設當天會談之前，兩國代表先來個肥牛火鍋，汗珠涔涔自白髮滴下，蒸氣升騰，大家閒話家常，再來幾口茅台，所謂「三盃和萬事，一醉解千愁」，再多的紛爭都可以合作和解。