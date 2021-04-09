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權謀詐術

〈六合飛翔〉岑逸飛

李宗吾想以《厚黑學》一書反映官場百態。其實官場伎倆也不是一個「厚」字足以形容。例如《厚黑學》所提及的鋸箭法，指有人中箭，請外科醫生治療，醫生將箭杆鋸下，即索謝禮。問他為什麼不把箭頭取出？他說：那是內科的事，你去尋內科好了。這種「四兩撥千斤」的推卸責任模式，如今在中國香港的政治舞台上，不也是常用嗎？

論臉皮之厚，李宗吾以劉備為例，說劉備特長，全在臉皮厚，依曹操，依呂布，依孫權，依袁紹，寄人籬下，恬不知恥，而且生平善哭，其江山是哭出來的。《三國演義》從第一回出場到第八十五回謝幕，劉備一共計哭了三十多次。關羽之哭七次，張飛、孫權之哭各五次。但劉備的心並不黑。論心黑，補鍋法便黑於鋸箭法。

補鍋法是講補鍋匠補鍋，乘著主人轉背時，用鐵鎚在鍋上輕敲，增加裂痕，好讓自己補鍋多賺點錢。像春秋時鄭莊公縱容共叔段，使他多行不義才舉兵征討，就是補鍋法了。如今政治上的許多改革，也是把好肉割壞來醫，正是補鍋法。

大要言之，厚黑學是對權謀心理與人格的研究，古今中外歷史的例子很多。權謀是指權術、權變、權略、權宜，本是隨機應變的處事謀略，有人說是出自老子，因老子推崇水的靈活機變，但老子並不贊成欺詐，形容「道」是「其中有精，其精甚真，其中有信」。所以厚黑鼻祖應是剽竊了老子思想的法家韓非子，令權謀用之不當而成權詐、權譎，以至用之無度而失誠失信，禍國殃民。一部《二十四史》，實際上就是一部大大的權詐史。

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