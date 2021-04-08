潮州菜系在港甚至在華人聚集的地區公認是高級酒樓宴客的上等菜系。然而上高級酒樓食潮州菜一來貴價二來隆重費事，市民大眾安排一次不容易。好在在香港 這個美食 之都，不起眼的街邊小鋪就有經營很有代表性的潮州魚蛋粉小食的，隨時可滿足對潮食的品嘗。

我是經常光顧這類小食店的。熟手師傅一抓準的將適量的米粉放落高桶篩勺，在沸騰的滾水上下抖幾次即提起落碗，加上湯再鋪上輔料，一碗熱氣騰騰鮮香爽滑的潮州魚蛋粉便大功告成。這個過程，作為食客我會一邊饒有興致的看著師傅操作，一邊準備筷子湯匙辣椒醬白醋，利用觀看師傅製作時間調動預熱食慾，粉成，我的精神預熱及配料準備也就緒了。

潮州魚蛋粉的妙處在我看來至少有幾方面：首先是啖湯底講究，用豬骨及大地魚熬成的湯底，鮮味十足；其次是湯粉選用桂林米粉，爽滑柔順有加；更重要的是配料，都是鮮香脆而不膩的潮州魚蛋、牛肉丸、炸肉卷、魚塊、薄脆、雲呑、炸魚皮、鮮蔥等。渾圓的魚蛋、牛肉丸鮮美彈牙；魚皮，薄脆炸得香脆；還有既香脆又有內涵的炸肉卷魚塊及鮮香吊味的香蔥。各種有特色的好東西有機集合，由上湯融會貫通，一口一口落肚，美味卻啖啖不同。

我之愛潮州魚蛋粉還因為它適宜任何時候光顧，不論白天夜晚，只要你肚子餓了或口痕想打下牙祭，都可來它一碗。它有湯有水，有魚有肉，可解肚餓還可解饞。

因為喜歡，關於潮州魚蛋粉的來歷也成為我有興趣瞭解的故事。據傳是光緒二十年間潮州人陳開在廣州第十甫開了第一間店，因為受歡迎影響了附近做麵食行家的生意，他們派打手前來滋事，誰知有南枝拳和南枝棍功夫的陳開兩下手勢便打得滋事者落花流水，雞飛狗走，不但保住了店鋪，並由此名聲大振，潮州魚蛋粉店於是在廣州遍地開花。

不過花開廣州的潮州魚蛋粉不知為何在潮州卻並不流行，可謂是牆外開花牆內不香，相反在香港發揚光大。其中位於九龍城福佬村道88號嘉福閣地下的德昌魚蛋粉店就是香港一家出名的經營潮州魚蛋粉小吃店，其精製的魚丸獲得過2001年「美食之最大賞」小吃組的至高榮譽獎。這間只有八、九張桌的小店，食客搭台已是常事。可見受歡迎之程度。還有大埔、筲箕灣也有不起眼魚蛋粉小鋪，均在潮食愛好者中有好的口碑。

香港的生活好就好在隨時可以找到中國 東南西北包括世界各地的特色美食，而且出品都很地道。我覺得這是港人口叼識食，商家為市場利益用心研究精心製作的結果。

結論是：香港人有口福咯。