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後榮迷

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他是標準的張國榮迷。

張國榮的電影他全部都看過，就連早期較為冷門的，他都有看。至於他最喜愛的「倩女幽魂」、「胭脂扣」、「阿飛正傳」和「霸王別姬」等，他則看完又看重溫了最少20次。

他不是隨意看的，他是在認真地研究，張國榮是如何揣摩寧采臣角色的？「胭脂扣」的那幕老角又是如何掌握？他更能隨口噏出張國榮任何一齣電影的詳盡資料，譬如上畫年份、角色名字、跟誰拍檔、導演是誰等，他都瞭如指掌。

張國榮的歌曲就更是他生活的重要部分，包括電話鈴聲及家裏珍藏的黑膠唱片，Leslie的所有歌曲，他都能琅琅上口地隨著唱，就連作曲及作詞的資料，都能滾瓜爛熟。

我時常跟他搭訕，他對於張國榮的深思細讀，足夠他將來寫博士論文呢！

年輕人今年只得17歲，張國榮逝世那年，他的媽媽正懷著他，我們都愛暱稱他為「後榮迷」。

他坦然承認迷上張國榮，是全因媽媽的潛移默化。自有記憶以來，張國榮就存在於生活中，媽媽煮飯時會聽他的歌、駕車送孩子上學時會聽他的歌、臨睡前又會聽他的歌……而每年總會有一天，媽媽的情緒會特別低落，看似在拚命遏抑著泫然欲泣的心情。這天，媽媽指定全家人吃清淡的齋菜，這天是每年的4月1日！

我不太清楚世上共有幾多「後榮迷」，但我深信會有很多很多。百年才一遇的巨星風範，是一定會一代傳一代地讚頌下去的。

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