最近為「印尼 華僑」的寫作蒐集資料，讀到海外華人 歷史專家王賡武教授的回憶錄《家園何處是》，方知他竟然與家母一樣，出生於印尼，一生在不同國家之間遷徙。

上世紀早期的東南亞華人，常有身分認同的疑惑。王賡武的父母為了謀生，從中國 遷往荷屬東印度（今印尼）泗水，1930年誕下兒子。當時還沒有「印尼」這個國家。後來因為經濟蕭條，一家人再遷往馬來亞怡保。當時，也還沒有「馬來西亞」這個國家。

父母一直希望帶兒子回中國生活，終於在1947年回到南京，王賡武入讀當時的「國立中央大學」外文系。但此時國共內戰已經開打，通脹瘋狂飛升，民不聊生。大學二年級時，內戰蔓延，大學關閉，所有學生被迫解散。

他回到馬來亞，為了進入新成立的「馬來亞大學」，必須入籍為馬來亞公民，同時放棄中國國民的身分，於是人生再次轉換方向。王賡武大學畢業後又再離開，飛往倫敦深造。到了1957年，他從英國完成深造回航途中，「馬來亞聯合邦」宣布獨立，他從此成為一個新國家的公民。

找尋、失去、再找尋，在馬來亞、印尼、新加坡等地的華人中，是一生不斷的旅程，往往在意想不到的地方落地生根。他們的故事，就是歷史的印記。