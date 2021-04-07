魚蛋湯。（作者提供）

郵輪 從新加坡出發，目的港是香港 ，沿途靠停馬來西亞、泰國、越南等國。讓我吃驚的是郵輪90%乘客都是歐美人。我在郵輪上認識了凱瑞，她一頭銀色捲髮隨意盤在頭頂，一舉一動散發高貴和優雅。

凱瑞來自倫敦，曾長居香港10年。那還是1980的香港，先生是英國皇家海軍的高級軍官，她隨他住在山上的海軍家屬樓。他們住在最高層的Penthouse，有陽台和落地窗，可以看幽綠的青山和如畫的海灣。聽她的描述，我猜可能是淺水灣和半山，但我一時想不起對應的單詞。凱瑞說海軍家屬樓離香港大學不遠。我說，對了，我知道那個地方，那是香港的上流社會，高檔富豪之地。凱瑞說，她不覺得有多高檔，只是舒服閒適，是她曾經溫暖的家，家中還有寬敞的客房，她母親和閨密都曾住過，她們都愛極了香港。

凱瑞說，到了香港後，曾寫信告訴閨密，她很喜歡香港的一道美食 ，Sweet Red Bean Paste。當時她閨密還不解，用豆子能做出什麽美食？後來閨密也到了香港，陪她去吃紅豆沙，豆沙磨得非常細膩，跟細碎雪白的刨冰交融在一起，讓她們想起非洲的雪山。我佩服她們的想像力。我想起我曾在上環一家小店品嘗過紅豆沙冰，芳甜滋潤，味蕾被醇厚的奶香擁抱，好吃到舌頭都在跳舞。凱瑞說，她閨密怎麼也沒想到，豆子會做出如此的人間美味。

她們還喜歡Wonton Soup 和Fish ball noodle soup(雲吞湯和魚蛋湯麵)。說起魚蛋湯，我曾在九龍一家飯店吃過，滾圓結實的魚丸，異常的滑爽細嫩，還糅合了榨菜和蝦米的濃香，幸福是如此的豐盈飽滿，從舌尖慢慢流淌到了心尖。

凱瑞的閨密是個熱愛冒險的人，想到深圳那邊去看稀奇。凱瑞因爲是軍官家屬，按照皇家海軍的規定不能擅自去大陸。但凱瑞還是被閨密甜言蜜語誘惑去了深圳。凱瑞的丈夫爲此受到軍隊的警告。回憶至此，凱潤淚光盈盈，丈夫對她沒有半句怨言，他是多麽愛她，但他已經不在人間了。

舊時光裡多少溫柔和浪漫。假日裡，丈夫牽著她的手去香港的漁村遊玩，村民用家常的美食款待二人，爽滑鮮香的米粉，外酥內柔的肉卷，細軟芳甜的豆沙粽子，連同純樸善良的香港人，一起長存在她的記憶畫卷。

我問凱瑞，到了香港你會去海軍舊樓看看嗎？她搖頭說，不去了，見了會傷心。郵輪停靠香港那天，我早晨六點就上了甲板，想拍攝維多利亞港口美景。我沒想到甲板上有很多人，而黎明是如此的寧靜，輝煌的日出，帶著莊嚴神聖的儀式感，擁抱了龐大的郵輪和一群人，甲板上有幾個老人在無聲流淚，他們是否跟凱瑞一樣，這城市承載過他們的記憶？銘心刻骨的悲歡離合，還有美食。