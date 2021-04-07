李宗吾寫的《厚黑學》，用「獨尊」為筆名，旨在取佛祖「天上地下，唯我獨尊」之意。要講獨一無二，使我想起武俠小說 名家向愷然用「平江不肖生」為筆名，其靈感來自老子《道德經・第六十七章》的「天下皆謂我道大；夫惟其大，故似不肖。」而不管「獨尊」或是「不肖」，都是自負之極的稱謂，且一般以「不肖」罵人，因此以「不肖」自稱，更有反諷意味。

在華人 學術領域，林語堂、梁實秋、柏楊、李敖、南懷瑾、張默生等，都對李氏思想推崇。但其實李宗吾的「獨尊」，也不算是突出，他寫的不過是中國 人的醜陋一面，而若說抨擊中國國民性落伍，魯迅比他為先，魯迅筆下的阿Q，文學形象突出，是先河之作，因為論年紀，魯迅比李宗吾大八歲。阿Q精神深入人心，相形之下，自號「厚黑教主」的李宗吾，較魯迅似乎又差了一截。

當然，被譽為「影響中國二十世紀二十大奇才怪傑之一」的李宗吾，他用「厚黑」二字，也是妙不可言。厚黑學提及什麼鋸箭法、補鍋法等，也是阿Q的絕技，卻不是「厚黑學」的全部。所謂「厚黑」，是面皮夠厚，心地夠黑，以此來審視阿Q，他只是「厚而不黑」，因阿Q是善用「精神勝利法」，沒有存心害人。

雖說是「厚黑教主」，李宗吾本人並不是那麼「厚黑」，否則他不會這樣潦倒，被蔣介石以「墮落文人」的罪名通緝。其實他是用「厚黑」二字反諷官場百態，而且擺明車馬與官場中人過不去，可說是不識時務，不符合「厚」的最高境界，即「厚而無形」。