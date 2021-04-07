帶給學員業餘劇社生存之道

戲劇之路，沒有一條既定路線，如何體驗、如何發展、起點在什麼地方，都因各人的不同際遇及所投放的時間而定。當然，也取決於個人的天資與悟性，所謂學無前後，達者為先。

一直以來，我都慶幸自己能在中學時期就接觸戲劇，讓我變得合群、理性又感性，既增強溝通能力，也培養出觀察力及較敏銳的感觀，同時提升我的同理心。因為演員要經常飾演不同角色，會投入不同人物的內心世界，以不同角度去觀察與感受一事一物，這些能力在不知不覺間形成，造就了今天的自己。

戲劇人生中，我在業餘劇社長大，由於資源有限，什麼事都要親力親為，自己想辦法解決，一個演出，編導演 的排練固然要直接處理，後台的工作如布景製作、海報設計及張貼、服裝製作或借或買，全都是團員們一手一腳包辦，不假外求，因為我們根本沒有製作費，什麼都得自己想辦法解決。

近年無障礙劇團學員的演出，我就引入業餘劇社的製作方法，要求他們自己問題自己解決，我們有專人從旁監督及協助，以確保經驗承傳，務求他們懂得收支平衡，製作能按時間表推進，讓他們在實戰中學習如何成長，但願學員能從中體會不同崗位的難處，發揮互助互諒的合作精神，創造自己難忘的作品。