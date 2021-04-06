奧斯卡有否商業價值？

TVB今年不直播奧斯卡 金像獎頒獎典禮，原因是純商業決定。事件即刻被政治化，是因政治還是因為生意，最重要是看看奧斯卡是否有商業價值？

電視台的主要收入來自廣告，節目有收視才吸引到廣告商揼本賣廣告。翻查過去五年直播奧斯卡的收視，以去年（2020年）收視最高，有「一點」收視，一點，代表6.5萬人。多年來奧斯卡收視都偏低，甚至不足一點收視，以致近幾年已沒廣告商贊助，今年的奧斯卡因為疫情 ，取消實體頒獎禮，改為網上舉行，收視會高嗎？花幾十萬買個版權，不叫好又不叫座，白蝕，有否商業價值？不用多說。電視台賺大錢的年代，區區幾十萬不過九牛一毛，問題是TVB連續虧損三年，單是去年就虧蝕達2.8億港元，理所當然要封蝕本門，慳得就慳。

這個時候是其他電視台奪光環的黃金機會，一於TVB不播我播！可是Now TV、ViuTV、有線電視及香港 開電視都表示沒購買轉播權。為何播奧斯卡頒獎禮的義務只落在TVB頭上？因樹大招風。

據了解，TVB一直和內容供應商就版權費講價，有指期間ViuTV加入競爭，更有傳出價比大台更高，最終大台覺得價錢貴，不買，內容供應商決定賣給ViuTV。最後ViuTV不買，甚麼原因？真的不得而知。