作家兒子筆下的一代名將

不久前讀完美國 記者Edgar Snow描寫共產黨的名著《西行漫記》，趁著有空，從另一角度了解這個時代，終於讀完白先勇描述他父親--國民黨大將白崇禧將軍的巨著《父親與民國》，充滿感慨。

白崇禧18歲已經參與辛亥革命，其後步步高陞，官拜國民革命軍參謀長，有「小諸葛」的美譽，戰無不勝。在1926年開始參與北伐，推翻北洋政府。1937年開始抗日戰爭，8年後大戰剛結束，1946年國共兩黨旋即展開內戰。

按白先勇的描述，國共內戰之時，國軍錯失兩個時機。第一次是兩軍東北之戰，白崇禧主張對共軍 窮追猛打；但蔣介石在美國反對的壓力下，發出停戰令，結果讓共軍得到重新喘息的機會。另一次就是兩黨最重要的徐蚌會戰（香港稱為「淮海戰役」），白崇禧的戰略不被蔣介石採用，結果因戰略失誤而引致國軍大敗，折損60萬大軍，精銳盡喪。

為何其戰略不為蔣介石採用？書中描述了不少細節，這位戰功彪炳的將軍大受民眾歡迎，功高震主，以致蔣介石在做重大軍事決定時，往往不聽其意見，造成恨錯難返的戰略失誤。

讀罷此書充滿感慨，一代名將白崇禧於1949年12月逃往台灣 後，老驥伏櫪，最後默默而終。幸有一位大作家兒子，以歷史研究的認真考證，還原父親一生功過。