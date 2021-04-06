在過去十多年來，本人主講的親子 講座中，很喜歡問家長一個問題，而每次都會乍現如出一轍的反應。

首先，幾乎全部爸媽都會旋即垂下頭，盡量避開視線的接觸。然後，有人皺眉，陷入沉思中；有人一臉迷惘，欲哭無淚；有人卻真的按捺不住情緒而眼角流淚……

我的問題是這樣的：「請你閉上眼睛，幻想此刻正有人訪問你的孩子，請他或她說出對你的印象，你猜孩子會如何形容你？」

過了一會，爸媽陸續坦誠吐出心裡話：「佢話我好惡囉！」「佢話我似暴君乜都唔准囉！」「佢話我好煩囉！」「佢話我乜都管住哂，好討厭囉！」似乎爸媽都很清楚，孩子眼中的自己，形象相當負面。而剛才眼角垂淚的媽媽則哽咽地說：「我個仔成日同人講，希望佢阿媽早死早著！」

孩子的惡毒說話，固然是會傷透爸媽的心，但天下間孩子不是從出世一刻開始，就會自然依偎在媽媽的懷裡，每步都會緊貼著媽媽走的嗎？怎會發展到如今竟然想媽媽死去，中間是哪裡出了錯？

經過一輪反思，爸媽又陸續懺悔：「我承認自己對個女係好惡，我都係想佢好啫！」「一對仔女成日投訴我，話有我講無佢哋講喎，咁我細個嘅時候，屋企都係我阿爸惡晒㗎啦！」

「其實我都唔想一開口就講負面說話㗎，不過，愈緊張個仔就愈控制唔到情緒啫！」

至於個仔想她死的媽媽則泣訴：「係我衰！係我成日叫佢去死，話佢死咗的話，我就當生少個！」真的能當生少個的話，媽媽又怎會痛心欲絕？